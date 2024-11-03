吴 月

今年秋季学期开学后，清华大学举办了2024年教职工粉笔板书比赛，这项比赛已经连续举办8年。从经典诗文到科学公式，或清秀俊逸或遒劲有力，字里行间饱含对知识的敬重、对教育的热爱、对文化的传承。很多网友评论：“这样的板书，舍不得擦！”

板书是老师在教学过程中，为实现教学目标而有计划地书写在黑板上的文字、符号、图画等，是用书面语言把教学内容概括化、视觉化的过程。从“教”的角度来看，设计合理的板书凝练了老师的教学思路，突出了教学重点。从“学”的角度来看，清晰美观的板书不仅能传递知识，还能给学生以美的享受，引导学生养成良好书写习惯，提高审美情趣。

板书是课堂教学的重要手段，体现的是老师用心教学、关注课堂、重视学生。许多在网络上走红的板书，背后都是独到的教学设计：思政课老师手绘红军长征示意图，学生身在教室，仿佛回到历史现场；数学课老师在黑板上推导公式，带领学生领略逻辑分析的乐趣，培养科学思维；医学课老师绘制解剖图，边画边讲边互动，帮助学生更直观地学习专业知识……一笔一画间，教学的思路、知识的逻辑跃上黑板，激发学生学习兴趣，引导学生思考，提升教学效果。

板书细节彰显育人功底。作为较为传统的教学方式，板书在今天依然有其魅力，发挥着特有的教学优势。提纲挈领，凝练教学内容，帮学生掌握学习重点；将知识串珠成线、连线成网，让学生一目了然、见树又见林；从容着笔，张弛有度，把握课堂节奏，给学生留下思考的空间。与一部分课前“预制”的课件相比，板书具有即时、动态等特点，便于教师根据课堂情况实时调整。如今，许多教师将板书与新媒体技术相结合，丰富的教学手段带来更加深刻的学习体验。

一支粉笔书写育人初心。黑板前，老师“吐辞为经、举足为法”，一言一行都带来潜移默化的影响。著名工程教育家刘仙洲十分重视板书，上课前乃至提前一晚就到教室画图，尽量用不同颜色的粉笔，力求层次分明、易看易懂，为学生打下坚实的工程基础；“两弹一星”元勋钱学森在阶梯教室授课时特别注意学生感受，专门确认最后一排的学生能否看清板书；“时代楷模”杨士莪开设“水声传播原理”课程，每次授课的板书都工工整整写满整块黑板……板书里展现的不仅是教师的教学功底，还有对教学艺术的追求、对教育事业的热爱，以及为人师者的人格魅力。

人们为板书点赞，还因这种历久弥新的教学手段能够唤起大家的共同记忆。曾经坐在讲台下的年轻人，或多或少受到老师及板书的影响。站在黑板前，老师将毕生所学传授给学生，实现师生间对话交流。作为心与心沟通的桥梁，板书承载了教师的育人情怀、师生之间的浓浓情感。在牛津科学史博物馆，爱因斯坦的板书穿越时光。在南开大学陈省身故居，黑板上的公式引人驻足。在网络问答平台上，也有许多网友想起黑板前的身影，感叹“庆幸遇到过这样的老师”“喜欢粉笔触到黑板的声音，那是属于师生之间的浪漫”。怀念板书，也是感念师恩，感怀教育的力量。

某种程度上来说，板书是易逝的——下课后，书写的印记被擦掉，但老师讲的道理、教书育人的身影，长久留在学生心中。黑板、白板、电子板书，板书的载体在变，但教书育人、传承文化的信念不变。

教师用心教、学生用心学，是板书呈现的最美风景。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)