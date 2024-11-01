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北京市教师队伍建设年阶段性成果展示会举办

2024年11月01日10:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月1日电 （记者李昉）近日，北京市教委举办“大力弘扬教育家精神，加强新时代高素质专业化教师队伍建设——北京市教师队伍建设年阶段性成果展示会议”，充分展示各区教师队伍建设的优秀做法和先进经验。

教育部教师工作司副司长黄小华指出，北京市要继续聚焦落实教育强国建设规划纲要，创新教师队伍支撑教育高质量发展的全局性举措，实施好高质量教师队伍建设战略工程。

据了解，2024年3月，自北京市教委启动“北京市教师队伍建设年”以来，聚焦教师队伍建设重点难点问题，围绕“教师思想政治引领、师德师风固本强基、育人能力提升、优秀教师典型引路、教师关爱支持”五大行动，开展师德师风长效治理工程、开展新时代教师新形象宣传、组织基础教育思政课教师公共必修课学习等系列活动，一体化推动教师思想政治、师德师风、育人本领的整体性跃升。

北京市教委副主任魏旭斌表示，要进一步找准教师队伍建设的方向，聚焦需求，提升教师培训效度，以增进人民福祉为出发点和落脚点，办好人民满意的教育。北京市各区要根据本区区情、学情，积极推进教师队伍的专业化发展，积极推进教育改革，不断创新教师培养机制，努力提升教师专业素养。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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