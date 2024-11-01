原标题：第25届中国国际教育年会开幕

10月31日，第25届中国国际教育年会在北京开幕。全国人大常委会副委员长、民盟中央主席、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长丁仲礼出席大会并作开幕致辞。教育部部长怀进鹏作视频致辞。中国教育国际交流协会会长刘利民主持开幕式。

丁仲礼强调，中国将深入推进教育高水平对外开放，坚持“引进来”与“走出去”相结合，鼓励学生出国留学，吸引海外优秀人才来华学习交流，进一步扩大学术交流与科研合作，促进国际协同创新，深化同国际组织和多边机制合作，为推动全球教育事业发展贡献更多中国力量。

怀进鹏表示，中国始终坚持教育对外开放，积极与世界分享优质教育资源。推动世界可持续发展，适应全球变革，需要通过教育赋能个人、重塑社会、引领未来。他倡议，要更大规模推动资源普惠共享，更高质量推动学术科研与国际合作，更深层次推动人文交流。

法国高等教育与研究部部长帕特里克 埃特泽尔作视频致辞，法国驻华大使白玉堂、澳大利亚维多利亚州州督玛格丽特 加德纳出席大会并致辞。中国科学院院士、东南大学校长黄如，美国国际教育协会首席执行官艾伦 古德曼，中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长潘建伟，中国香港教育局局长蔡若莲，美国史蒂文斯理工学院校长纳里曼 法瓦丁等作主旨发言。

本届年会由中国教育国际交流协会主办，以“教育：为人人 为未知 为未来”为主题，包括全体大会、平行论坛、合作洽谈和教育展览等百余场双多边活动，吸引了全球60多个国家和地区的约5000名中外教育界人士、驻华使领馆官员和企业代表等参加。

(责编：郝孟佳、孙竞)