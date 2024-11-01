原标题：山东科技职业学院： 专业群建在万亿产业链上

在山东科技职业学院（以下简称“山科职院”）里，纺织服装系副教授葛玉珍将自己的时间分成了三份，即三分之一时间下企业，三分之一时间搞科研，三分之一时间带学生。而葛玉珍的学生则跟着老师从企业到科研平台再到课堂，在多重历练中成长为行业急需人才。

山东是全国纺织服装产业第一大省，纺织服装是山东5个万亿级重点支柱产业之一。山科职院的纺织服装类专业于1978年建成，既是学校的王牌专业，又是国家“双高计划”建设单位A类专业群、国家优质院校重点建设专业群。

在山东科技职业学院党委书记郑德前看来，山科职院纺织服装专业强，原因之一在于他们将纺织服装高水平专业群建在万亿产业链上，通过深耕专业，实现了产业、学校、学生的多方共赢。

双重历练 加速成长

陆淼是山科职院纺织服装专业的学生。记者见到她时，她正在山科职院纺织服装实训基地里加工来自企业的订单。从面料挑选、制版、剪裁直至成品制作，她在“真刀实枪”中锻炼技能。这种学习方式早已成为该专业大多数学生的日常。

将企业车间建在学校里，山东省专精特新企业——潍坊尚德服饰有限公司（以下简称“尚德服饰”）有自己的考虑。尚德服饰生产经理王永伟告诉记者，山科职院师生开发的优秀样板和产品，会被选入企业的版型库，直接用于生产。

在山科职院纺织服装实训基地里，不止尚德服饰一家企业。记者发现，从“中国企业500强”到小微企业，山科职院纺织服装专业的合作企业名称密密麻麻布满了一整面墙。山科职院纺织服装系主任李公科说，他们与企业的合作形式多样，比如师生可参与企业研发、学生可在企业实习、企业导师会走进课堂给学生授课等。

山科职院党委副书记、校长刘福玉说，在学校与企业的双重历练中，学生加速成长。据了解，纺织服装系是山科职院创建时间最久的院系之一。该专业的建立与学校所在地潍坊市的服装产业发展息息相关。

在山科职院党委委员、副校长徐晓雁看来，将高水平专业群建在万亿产业链上，要深耕潍坊，着眼山东，还要放眼国内，拓展国外。前不久，“全国科技创新企业500强”之一的鲁泰纺织股份有限公司在越南成立公司，亟须兼备“中文+技术”的人才。为此，山科职院与越南同塔大学合作成立“班·墨学院”。徐晓雁说，山科职院一方面输出老师培训越南当地教师，另一方面还输出专业标准、专业课程、新形态教材、教学方案等。

引进一个人才 带动一个专业

在山东省智能制造公共实训基地“周志强工作室”里，周志强带领学生们操作数控机床，完成一款数控刀盘的生产制造。

周志强是山科职院机械工程系教师、全国技术能手，也是山科职院引进的人才。他和另两名省技术能手、1位高级工程师等组成了“周志强工作室”。“我们这几名骨干都有企业工作经历，都身怀绝技。”周志强说。

近期，周志强团队正利用五轴联动数控机床加工一款金属叶轮。“这款高速叶轮是我们为潍坊当地企业试制的一款产品，主要应用在磁悬浮鼓风机设备上。团队通过优化产品加工工艺，使生产效率提升了30%。”周志强说，这些社会服务项目最终会成为我们的教学案例，融入课堂教学。

机械产业是山东省另一个产值过万亿元的传统优势产业。为促进该产业发展，山科职院建设了机电一体化专业群、机械设计与制造专业群。

“引进一个人才，带动一个专业。”郑德前感慨道。以“周志强工作室”为例，近年来，该工作室培养了山东省技术能手、潍坊市金牌工匠2名，指导学生获得国赛一等奖1项，省赛一等奖3项。据统计，近3年来，该校将科技研发、技术服务成果转化为179项教学项目，将科研资源转化为教学资源，直接受益学生8500余名，提升了人才培养与产业发展的适应性和匹配度。

（记者 王延斌）

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