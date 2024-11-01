原标题：南宁职大：创新培养模式 输送高技能人才

南宁职大教师指导学生开展实训。受访单位供图

近日，南宁老友粉产业研究院落户南宁职业技术大学（以下简称“南宁职大”），校行企三方围绕老友粉产品研发、创新创业项目孵化等方面开展密切合作，共同培养餐饮行业人才。

“作为一所全日制综合性本科层次职业院校，学校始终聚焦广西未来产业发展方向，创新实施‘校城融合、产教融汇、国际融入’的人才培养模式，已为社会培养、输送12万余名高素质技术技能人才。”南宁职大党委书记蹇兴超说。

产教融合 加强校企合作

在南宁富联富桂精密工业有限公司车间里，提起全国五一劳动奖章获得者樊自成，大家都竖起大拇指。樊自成毕业于南宁职大，凭借扎实的基础知识和丰富的实战经验，已成为该公司SMT设备工程师，并带头成立SMT技能大师工作室。

“母校‘政校行企园’协同育人产教融合模式，让我们在学校就能了解产业需求，并通过实践平台成长为企业需要的技能人才。”樊自成说。

多年来，南宁职大积极做好智库建设“育人文章”，与南宁高新技术产业开发区等3个国家级开发区联合培养技术技能人才，同时与华为、比亚迪等300家知名企业开展校企合作，还成立企业工作站、研发中心等20多个产教融合平台。

数据显示，从南宁职大ICT产业学院毕业的2000多名学生中，60%已成为南宁市信息技术产业的骨干力量，推动了高端软件、大数据、信息安全等产业的发展。

建强师资 奠定培养基础

2023年9月16日，在天津举行的第二届全国技能大赛中，来自南宁职大智能制造学院教师黄宇婧、周文军获得工业机器人系统操作项目银牌。这是广西首次在该赛事中获得银牌。

“获此殊荣与学校的人才培养模式息息相关，学校一直将提高教师教育教学水平、提升人才培养质量作为重中之重。”黄宇婧说。

记者了解到，目前，南宁职大拥有一支以国家优秀教学团队为领军、专兼结合的高水平“双师型”教师队伍1000多人。

强大的师资力量为高素质技能人才的培养奠定了坚实基础。据了解，南宁职大的学生在全国职业院校技能大赛等各类比赛中获奖300多项。毕业生中多人获全国五一劳动奖章以及国家级、自治区级“行业技术能手”等称号。

对外交流 开拓国际视野

精湛的刀工、精致的雕花、创意的摆盘……在由南宁职大承办的中国—东盟职业院校学生烹饪技能大赛上，各式各样的食材被来自中国与东盟的职校学生们烹制成一道道极具特色的菜肴。

近年来，南宁职大连续承办多届中国—东盟职业院校学生烹饪技能大赛，还同步举办中国—东盟烹饪职业教育交流活动等。此外，南宁职大还联合举办中国—东盟高校大学生跨境电商创新应用大赛等系列文化交流和民族技艺体验活动，架起文明交融互鉴平台。

“学校按照‘引进来、走出去、招进来、重交流、强内涵’的发展路径，通过搭建中国—东盟数字新文创产业学院、中国—东盟智慧物流产业学院等高层次国际交流平台，推动国际先进教育资源本土化和职业教育资源国际化，有效拓宽了学生的国际视野。”蹇兴超说。

（记者 刘 昊 韦秋莹 通讯员 江小艳）

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