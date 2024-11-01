原标题：校政企深入合作实现共赢

“我哥哥就毕业于这个学校，学的也是这个专业。现在他在青岛一家企业担任技术主管，待遇很不错！”青岛酒店管理职业技术学院大数据技术专业2024级新生张治田告诉记者，就读高职是自己深思熟虑后的选择。今年夏天，他以高出山东省本科一段线55分的成绩考入青岛酒店管理职业技术学院。

青岛酒店管理职业技术学院党委书记李达说，长期以来，青岛酒店管理职业技术学院坚持以教促产、以产助教，通过校企联合招生、现代学徒制、现场工程师等模式或培养计划，打造对接职业标准的各类产学研项目，不断提升教学内容的实用性和适用性，从而提高学生培养质量，增强学生未来就业的底气和信心。

在青岛酒店管理职业技术学院烹饪实训中心演示教室，西餐专业教师陈鹏正在操作台低头演示沙拉的制作方法，多个高清摄像头自动跟踪他的制作过程，将细节特写镜头放大在屏幕上，学生们则聚精会神地学习制作技艺。

“教学内容更聚焦企业岗位需要、教学组织更注重真实生产过程、教学形式在新技术辅助下更加多样，这是现在学生学习与我们当年学习时最大的不同。”陈鹏感慨道。

近年来，随着产业升级不断加速，企业急需高技术人才。面向市场需求，青岛酒店管理职业技术学院有针对性地改革课程体系，将行业企业的新技术、新工艺、新规范等及时融入课程教学，创设基于真实生产过程的教学场景和场地，让学生在校园里就能接触到行业内最先进的技术理念和设备。

在青岛酒店管理职业技术学院数字酒店实训基地，最引人瞩目的是基地配备的酒店数字中台显示屏。该设备可清楚地显示客房入住率、平均房价、客户满意度等核心数据，并可对基础数据进行分析。依托这些数据分析结果，学生们不仅可以对酒店的经营状况有直观了解，还能对不同客源群体的消费习惯进行分析归类，从而根据客群特点设计酒店产品。

今年国庆期间，青岛酒店管理职业技术学院建设的青岛旅游大数据中心，为青岛提供了该市各大景区客流量、消费情况、客户评价、满意度等关键数据，为当地文旅产业发展决策提供参考。

青岛旅游大数据中心是青岛酒店管理职业技术学院与青岛市文旅局共建的旅游数据分析研究机构，承担重大节假日文旅数据采集、旅游舆情监测、旅游品质提升第三方评价等任务。依托大数据中心以及相关实训基地，青岛酒店管理职业技术学院与山东文旅集团等旅游头部企业合作，共建联合培养项目，培育能够胜任旅游大数据分析、客户需求分析、旅游产品开发的旅游大数据分析师。

“通过政校合作，我们不仅能为政府提供决策支持，还能为学生提供实践机会，实现教学与实践的深度融合，提升了学校的教学和研究水平，也为青岛市乃至山东省旅游业发展提供了人才保障。”青岛酒店管理职业技术学院院长姜玉鹏说。

近年来，青岛酒店管理职业技术学院通过校企共建行业产教融合共同体、市域产教联合体等新型产教融合组织，推动多方资源整合。“在整合资源的过程中，一个重要任务就是深化供需对接，在加快发展新质生产力的前提下，推动科教融汇，以此为企业的复杂工作匹配高技术人才。”姜玉鹏介绍说。

在青岛酒店管理职业技术学院烹饪实训中心，一批未来的“大厨”正以海尔集团工程师团队一员的身份，参与最新款智能厨电的研发。他们能够解决的正是技术领域工程师们费解的问题：鸡肉在哪个阶段、用多高的温度、烤制多长时间更酥脆？哪种口感更适合大众口味？该校烹饪学院师生通过反复试验，绘制出了烹饪曲线，供海尔集团工程师们植入智能系统，设计出更符合消费者需求的智能厨电设备。

记者了解到，为更好培养智能厨电产业高技能人才，青岛酒店管理职业技术学院与海尔集团、海信集团联合建设了“智慧厨房实验室”“数智烹饪工匠后备人才培训基地”等平台。这些平台不仅为学生提供了实践的机会，还为企业输送了一批又一批适应岗位需求、实践经验丰富的生力军。校企双方通过双向“互聘互兼”“双导师”联合培养等方式，构建了科学的人才评价机制和成果共享机制。

（记者 宋迎迎 通讯员 庞 阳 李代玉）

(责编：郝孟佳、李昉)