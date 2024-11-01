原标题：早期肿瘤多克隆起源普遍性揭示

31日，记者从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院合成生物学研究所研究员胡政、中山大学教授贺雄雷、何真团队合作，首次揭示早期肿瘤多克隆起源的普遍性，同时揭示肿瘤从多克隆到单克隆转变的演化模式，刷新肿瘤由单个细胞癌变的观点。相关研究成果于30日发表在《自然》上。

中国工程院院士、北京大学博雅讲席教授詹启敏表示：“该研究标志着对肿瘤早期发生过程的认知迈上了一个新的台阶，为精准医学的早期干预策略开辟了新方向，有望推动肿瘤精准医学向前迈进。”

这项历时四年半的研究中，科研团队通过单细胞谱系示踪技术，构建出炎症诱导肠癌模型和多发性息肉模型两种小鼠肠癌模型。基于此，科研团队发现，在早期的多克隆肿瘤中，肿瘤细胞之间存在频繁“通信”，这些“通信”亦对肿瘤细胞早期生存能力起到增强作用，而随着时间推移，最终形成单克隆肿瘤。

此外，科研团队还在小鼠实验中发现，单克隆肿瘤表现出更高程度的基因组不稳定性和恶性，这一发现同样在107例未经治疗的散发性息肉和伴有结直肠癌患者样本中得到验证。

“未来，可以尝试靶向这种肿瘤细胞间的相互作用，通过干预多克隆肿瘤内细胞‘通信’机制，来延缓或阻止其向单克隆的恶性转化。”胡政表示，这种策略可在肿瘤尚未发展成恶性状态时“釜底抽薪”，遏制肿瘤的发展。

（记者罗云鹏）

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