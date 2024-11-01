原标题：蝙蝠如何实现千米级夜行导航

库氏伏翼蝙蝠。图片来源：研究团队

想象一下，在伸手不见五指的漆黑夜里，只有一支小小的手电筒，你能否立刻辨认出自己的位置，并从一个半径3公里的任意点找到回家的路？对于大多数人来说，这是几乎不可能完成的任务。但对于那些夜空中飞翔的蝙蝠而言，这简直就是小菜一碟。

最近，《科学》杂志上的一篇研究报告揭示了一个令人惊叹的事实：那些使用回声定位的蝙蝠们，居然拥有一种特殊的“超能力”——能够在漆黑的夜晚里，仅凭回声定位就能完成千米级别的导航。换句话说，即便是被人为地挪到千米之外，它们依然能够迅速而准确地在黑暗中找到回家的路。

这其中的奥秘，是由德国和以色列科学家联手揭开的，他们选择在以色列的胡拉谷进行实验，对象是重仅6克的库氏伏翼蝙蝠。

为了追踪这些小家伙的行踪，科学家给每只蝙蝠都贴上了一种名为ATLAS的轻型反向GPS跟踪装置。这种装置可以提供高分辨率的实时位置信息，帮助科学家了解蝙蝠究竟如何找回家。

在连续几个夜晚里，科学家跟踪了76只蝙蝠的活动轨迹，它们都被迁移到了距离巢穴最远达3公里的不同地点。但大多数蝙蝠依然能在短短几分钟之内成功返回自己的家。即便是在完全黑暗的情况下，仅依靠回声定位这一种方式，也有高达95%的蝙蝠能够顺利找到回家的方向。

科学家们注意到，蝙蝠似乎特别偏好在那些声学信息更加丰富的区域飞行。这样的地方通常会提供更多的回声反馈，帮助它们更好地理解周围环境。而在寻找归途的过程中，蝙蝠会展现出一种独特的飞行模式：先是进行一些曲折的飞行，似乎是在确认自己的位置；接着，就会做出判断，调整路线径直朝家的方向飞去。这表明，这些小家伙实际上是在大脑中构建了一个属于它们自己的“声学地图”，并利用这个地图来进行导航。

尽管蝙蝠们已经展现出卓越的回声定位能力，但在条件允许的情况下，它们还是会利用视觉来辅助导航，以进一步提升定位精度。这一发现不仅让人们对这些夜间飞行者的生存技能有了更深的认识，同时也为人们开发新的导航技术，提供了宝贵的启示。

（记者 张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)