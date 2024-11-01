吕 莉

得益于数智化生产线，每150秒就有一辆摩托车下线；因设备磨损，扭力值发生变化，导致生产线停滞，工业互联网运维员20秒使其重新运转；两名工业互联网运维员带来的效能提升，一年能为企业节约生产成本约868万元……

制造业数字化转型深入推进，我国已建成万余家省级数字化车间和智能工厂，不仅帮助企业实现降本增效，还催生了新职业新岗位。

新需求呼唤高技能人才。与数字经济相关的新职业向知识密集型转变，对高技能劳动力和复合型人才的需求增强。传统产业工人要不断学习新技术、关注新趋势，适应不断变化的业务需求和市场需求，从而实现从低技能工种到高技能岗位的跃迁。

面对数字化转型浪潮，政府、企业和高校等应形成合力，帮助产业工人增加技能储备，提升就业竞争力。多省份发布紧缺人才目录，加强供需精准对接；多地政府拿出真金白银，对职业技能培训进行补贴；制造业企业不断完善内部技能人才培训机制……与产业实际需求同频共振，才能更紧密对接产业链。

新需求拓展就业新空间。从长期来看，技术进步对就业的“创造效应”很大，会带来就业质量的明显提升。政府相关部门应继续大力发展新业态、新模式，拓展数字经济就业新空间，做好数字转型中的岗位挖潜、职业转换。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 11 版）

(责编：李昉、孙竞)