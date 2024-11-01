本报记者 王欣悦

图为陈国靖在查看生产资料。

袁启芳摄

“陈师傅，系统报警了，快过来看看。”一大早，重庆市巴南区宗申机车工业制造有限公司车间，工业互联网运维员陈国靖刚上班，就被操作工一把拉住，留在了数智化生产线上。

显示屏上，报警信息清晰地指出问题——车架后悬挂螺母的扭力值未达标，与预设的安全范围不符，系统报警后，生产线随之进入了静默的等待状态。

“是这里！”经过检查，陈国靖发现，设备磨损导致扭力值不能满足需求。他随即从工具柜中取出备件，20秒便更换完毕，让停滞的设备重新运转。

2008年，从重庆机电职业技术学院毕业后，陈国靖进入汽车零部件制造企业担任工艺工程师。全面掌握生产制造流程后，他深感智能化改造对传统制造业转型升级至关重要。

7年前，陈国靖转投智能制造行业，担任工业互联网运维员。“智能制造利用物联网、大数据、云计算等技术，实现了生产过程的智能化、自动化和透明化，能够有效地降本增效，为企业可持续发展注入动力。”

智能制造的实现依赖工业互联网。工业互联网运维员负责进行网络互联互通、数据采集处理、平台应用优化、系统安全维护等，确保系统稳定运行，为智能制造提供技术保障。

2023年1月，数智化生产线建设之初，陈国靖就入驻车间，深度参与生产线的规划与设计，“我们要全面了解生产线的构成、技术架构、预期产能和潜在的技术挑战，成为最懂数智化生产线的人。”

“前期我与团队成员一起，与客户沟通技术需求、将需求转化为业务流程、探讨功能模块及用户界面风格……一点点搭建生产线的基本框架。”陈国靖说，“作为工业互联网运维员，前期深度参与生产线设计，后期才能当好技术顾问。”

2024年1月，数智化生产线投产后，陈国靖留在车间，承担日常运营维护工作，包括监控系统运行状态、处理故障报警、优化系统性能等。

在车间，4条摩托车装配线并列排布，一起开工，两条是人工作业的传统生产线，另两条是数智化生产线。数智化生产线的工人数量、单台制造人工成本是前者的75%、53%，人均小时装配效率却是前者的1.95倍。

顺着陈国靖手指的方向，记者看到，在长达90米的数智化生产线上，十几台生产设备有序运转，实时“汇报”生产状态，一辆辆自动导引小车沿着磁轨，驶向指定工位完成规定操作后，有条不紊地自动传输到下一个生产环节。

“我们的工作就是给传统生产线装上‘大脑’，让设备变聪明。”陈国靖说，这一年，他和团队运用智能制造技术，打通一个个零散的信息孤岛，实时监测生产线和设备的运行状态，让线下工作实现线上协同。

抬头看，空中交织着精密的吊缆网络，这些细密的线束，精准地将装备液晶显示屏的工作台连接到一起，实现高效运转。

这些显示屏，是数智化系统的触角。在这里，焊接参数设定、质量检测标准、包装规格与标识……每一道工序、每一个动作，都源自系统发出的精准指令。工人们跟随屏幕上的指引，便能高效、精准地完成操作。

点击显示屏，陈国靖快速浏览近期生产数据，完成故障排查工作。“过去，设备故障诊断往往依赖老师傅的经验。现在，通过数智化系统，可以实现对设备状态的精准掌握和预测性维护。”

“哪个环节的装配参数和给定值不吻合，系统就会自动报警，不再需要人工巡检，效率得到大幅提升。”陈国靖说，得益于数智化生产线，每150秒就有一辆摩托车下线。

数智化生产线上，100余台机器智能协同作业，实现关键工序100%自动化，并能24小时在线监测生产质量。

“传统生产线的人工操作环节，质量参差不齐，通过高精度智能控制与实时监控后，不良率和安全风险都有所降低。”陈国靖说。

车间里，工业互联网运维员只有两人。但他们带来的效能提升，折算下来，一年能节约生产成本约868万元。

据统计，重庆已建成183个智能工厂、1096个数字化车间。随着智能制造的深入推进，企业对工业互联网运维员的需求将越来越多。

“我们的工作需要不断学习新技术、关注新趋势，适应不断变化的业务需求和市场需求。”陈国靖希望自己成为一名数智化生产线上合格的“智慧工长”。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 11 版）

(责编：李昉、孙竞)