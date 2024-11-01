杨 宁 朱 琪

二〇二三年，王薇（左）在中国驻韩国使馆举办的庆祝中华人民共和国成立七十四周年招待会上演奏古筝。

受访者供图

王薇，韩国古筝音乐院院长，韩国秋溪艺术大学外聘教授，致力于中国传统乐器普及教育及中韩两国的音乐交流，在海外推广中国音乐文化。

自幼结缘

幼时的王薇最开始曾学习中国舞，在学习过程中，老师觉得她长相古典，建议她学习一门中国传统乐器作为兴趣爱好。那时的她在古筝和琵琶之间犹豫，但当她第一次摸到古筝时，她就一下子被吸引了，觉得古筝的声音非常好听，于是，从9岁开始，王薇便开启了学习古筝的旅程。

最开始练习古筝非常辛苦，这让她产生了很多次想放弃的念头，在最艰难的时期，她的第二任古筝老师给予了她很大的帮助。老师温柔地让她先选择自己喜欢的乐曲开始学习，慢慢消除了她对练琴的恐惧。提起那段辛苦的练习时光，王薇说：“古筝已经成为我生活的一部分，成为了一种习惯，慢慢就坚持下来了。”

在高中毕业时，王薇参加了艺考，继续学习古筝。但艺考的过程比她想象的还要辛苦，当时没有便携式小古筝，她要背着长度超过1.6米的古筝，到多个省市参加考试。那时候没有高铁，交通很不发达，妈妈经常陪她乘坐没有座位的火车去多个省市上课、考试，一站就是十几个小时。妈妈的付出让她非常感动，让她坚定了演奏古筝的决心。

艺考后，她到青岛读书，研究生阶段又到南京继续学习古筝。后来，她的教授推荐她来韩国学习与我国古筝一脉相承的韩国传统乐器伽倻琴，在演出交流的过程中，她结识了现在的韩国导师，机缘巧合下来到了韩国。

王薇刚来到韩国时完全不会韩语，语言不通成为了最大的困难。作为已经成年的留学生，不好意思向家里开口要生活费的她，经济上也十分困难。在这困顿时期，她遇到了很多非常好的老师和朋友，帮助王薇写推荐信、介绍工作。在努力下，王薇顺利拿到了很多奖学金，生活上逐渐好了起来。

创立机构

来到韩国，王薇开始学习伽倻琴。研究生期间，王薇便在仁川的韩中文化馆、首尔的中国文化中心开始教学古筝。当时中国文化中心学习古筝的人特别多，很多学员想要申请课程都需要排队，并且除了中国乐器教学，文化中心还包含了中文教学和一些其他中国文化推广活动。这导致场地和时间都十分有限，于是她开始萌生了自己创办一个音乐馆来推广教学工作的想法。

研究生毕业前，她在传统文化交流活动上结识了自己现在的丈夫，他是一位传播茶文化的韩国人，音乐与茶道的碰撞也让他们产生了默契。王薇的丈夫非常支持她在韩国推广中国文化，希望让更多不了解中国文化的外国人认识中国乐器。

于是，2018年，她与丈夫共同创立了韩国古筝音乐院的前身——采薇音乐馆，这个以王薇名字命名的音乐机构。同年，她与一些韩国本地演奏家一起申请注册了韩国古筝协会。她认为这两个机构可以起到相辅相成的作用，采薇音乐馆主要负责古筝的教学和中国民乐其他乐器的讲授，并承办考级，是中国乐器教育的推广点。古筝协会作为中韩音乐交流的组织，会加入韩国传统乐器伽倻琴的老师和演奏者，共同组织中韩音乐交流活动。

王薇在音乐院会定期开展中国民乐走进韩国校园的推广体验课，从讲解乐器的历史开始，逐渐展示乐器的构造和音色，然后教会学生简单的指法，让他们能上手弹奏熟悉的旋律，让学生在体验课上就可以通过努力弹奏出一段简单的乐曲。

受到自己小时候学习古筝的经历影响，王薇在教学时希望能够先调动学生的兴趣。“首先让他们觉得没那么难，是很重要的。”王薇说道。所以刚开始，她会从学生熟悉的民谣入手，比如韩国当地的桔梗谣，让学生先弹奏出简单的旋律，增加成就感。之后慢慢将指法融入熟悉的旋律中，循序渐进地加入中国传统音乐，这样就能减少学生的畏难情绪。

最开始的学生中，有一个韩国人，对中国文化非常感兴趣，并且极具天赋，一点就透。学习古筝的初衷是因为沉迷于中国的武侠作品，从而了解到古筝，来到这里就想针对性地学习一些电视剧插曲。但是通过学习，这名学生慢慢对古筝有了更深刻的认识，意识到这些中国传统乐曲原来更有文化底蕴，从一开始的只想学习一首歌，到开始真正深入了解这个乐器，这让王薇看到了中国民乐推广韩国的可能性。

推广古筝

韩国古筝音乐院创办之初，中国民乐在韩国的受众较少，很多人都是通过在中国留学或者中国电影电视剧才了解到古筝，刚开馆时，只有五个学生，情况并不乐观。她认为很多韩国人对古筝不感兴趣的原因是并没有真正听过它的音色。她发现，很多韩国人在真正听到古筝的音色后，都会感叹古筝独特的声音。所以她会系统地将自己的演奏视频和学生的演奏视频发布在视频平台上，让大家知道学习这门乐器后还有表演的机会，吸引更多人来学习。

现在的学员中，韩国人占一半，华侨占一半，十几年过去，学生们经常在各种国际赛事上获奖，有些还能在中国国内的赛事上获奖，这让王薇觉得非常有成就感。

“韩国人此前对古筝了解很少，通过我们的宣传，现在已经有越来越多的韩国人认识古筝、了解古筝，欣赏到古筝空灵优美的音色。”王薇说道。不光坚持办学，王薇也积极筹办中韩文化交流活动。她曾主办过韩国第一届中国琴筝交流音乐节，创作了古筝和伽倻琴的合奏乐曲作为活动的主题曲，真正把乐曲专业化，凸显中国古筝和韩国伽倻琴的乐器特点。“我们不仅仅局限于中国乐器，也会加入其他亚洲国家的传统乐器，我们一起合作，用音乐去沟通。”王薇说道。

2022年，她与韩国老师共同创办中韩管弦乐协会，希望把中国传统乐器传播得更远。刚开始创办中韩管弦乐协会时，由于韩国创办协会需要一定会员人数，手续十分复杂，遇到了不少困难。但韩国的乐器老师们都非常愿意加入其中，把韩国文化和中国文化一起推广，有了他们的支持，协会才得以坚持下去。通过这些年不断地合作，韩国的乐器老师也对中国和中国文化有了更深的认知，

未来，王薇希望让中国音乐文化不仅进入校园，也能进入韩国教材，成为日常的教学课程。“我从小学习古筝，这已经是我生命的一部分了，中国传统音乐带给我最多的就是自豪感，我也希望通过我力所能及的方式让更多人了解到它。”王薇说道。

(责编：李昉、孙竞)