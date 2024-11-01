杜老师：

某媒体刊文说：“我家这块空地，本来打算建茶叶加工场，以后再说吧，先紧着咱们的市场用。”请问其中的“紧着”用得是否妥当？谢谢。

重庆读者 孟女士

孟女士：

这句话里“先紧着咱们的市场用”中的“紧着”用得不妥。“紧着”跟“尽（jǐn）着”意思不同。

动词“紧着”表示两个意思：

1.加紧。例如：

（1）下周就要演出了，这两天咱们得紧着排练。

（2）这篇稿子我正紧着写呢，周末就交稿。

（3）师傅们正紧着修电线呢，一会儿您就能看电视了。

2.节省。例如：

（1）这些钱紧着点儿花，完全够用，你们就放心吧。

（2）存水虽然不多，紧着用，这个月的用水没问题。

（3）资金不是很多，咱们得紧着点儿用。

介词“尽（jǐn）”常表示“优先”的意思。表示此义常说成“尽（jǐn）着”。例如：

（1）咱们先尽（jǐn）老人和孩子上车吧。

（2）这把二胡先尽（jǐn）你用，我这阵子正准备考试。

（3）目前先尽（jǐn）这件重要的事情办，其他的事暂时搁一搁。

（4）你先尽（jǐn）着用了一面的纸打印，然后再用新纸。

（5）二楼的房间条件好，尽（jǐn）着几位女同志住吧。

（6）车上有几个空位子，大伙儿都自觉地尽（jǐn）着岁数大的老人坐。

“我家这块空地，本来打算建茶叶加工场，以后再说吧，先紧着咱们的市场用”是说，家里的空地，优先让市场使用。表示“优先”的意思，宜用“尽（jǐn）着”，“紧着”没有“优先”的意思。因此，原句宜改为“……先尽着咱们的市场用”。

《语言文字报》原主编杜永道

(责编：李昉、孙竞)