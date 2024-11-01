北京石墨烯技术研究院展区工作人员向观众介绍新技术在康复医学中的研究与应用。

新华社记者 邰思聪摄

近日举行的德国纽伦堡国际发明展吸引了来自约30个国家和地区的参展商，展示各领域500余项创新发明成果。中国展团携96项创新成果亮相，成为各国参展商、投资商重点挖掘的“宝库”。

在清华大学展区，一排小型器皿中形状各异的物体吸引了不少参展商的目光。清华大学航天航空学院博士生章宋衍手持镊子轻轻夹起一片柔软的蝴蝶状水凝胶复合材料放入仪器中，这只柔软、好似正在飞舞的“蝴蝶”片刻后便固定成特定形状。

章宋衍解释说，这只“蝴蝶”由一种纤维增强的、可3D打印的水凝胶复合材料制成。“我们在里面加入了一些芳纶纳米纤维来提高它的力学性能，使它的模量、强度还有韧性都和人体组织比较接近，”章宋衍说，“由于这种可3D打印且具有形状记忆特性的材料生物相容性比较好，且成本比较低廉，未来我们可以把它应用于血管支架当中，用于治疗动脉粥样硬化等心血管疾病。”

同样是应用于医学领域的新技术，北京市神经外科研究所带来的CAR-T细胞治疗项目也备受关注。该所的张伟教授告诉记者，他们研发了增强CAR-T细胞增殖与杀伤活性的原创性序列，以达到对脑胶质瘤细胞高效特异性杀伤的效果。正在开展的临床试验中，这种疗法展现出良好的治疗效果与安全性。

近年来，中国高校、科研院所、创新型企业对国际科技交流活动的参与度越来越高。此次展会，中国展团有24所高校、17家企业和9家科研院所，发明项目涉及医疗卫生、建筑、水利、计算机、仪器仪表、电子通信以及家用电器等领域。

北京航空航天大学团队带来了一款智能“类肌肉”控制力矩陀螺产品，该产品已应用到航空航海等场景中，有效提高无人系统在复杂环境下的生存能力。

北京石墨烯技术研究院带来了全新一代AIHF艾弗石墨烯热管理技术，该技术通过石墨烯材料发热产生的远红外线，与人体细胞产生同频共振，产生温热效应，缓解肌肉疲劳、降低肌肉紧张，以达到缓解疼痛的效果。

中国发明协会副理事长贺振福认为，中国展团带来的发明项目不仅展示了中国在科技创新领域的实力和潜力，还为全球投资者提供了丰富的合作机会和商业价值。贺振福说：“中国发明界张开双臂，拥抱世界。我们期待中国的发明创新成果在国际舞台上展现风采，并为人类社会的进步与发展贡献更多中国智慧。”

（据新华社德国纽伦堡电 记者邰思聪）

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