原标题：六朝考古新材料不断涌现

“马鞍山是六朝时期‘京畿’所在，朱然墓是推动三国文化研究的‘引擎’，应将苏、皖两地相关研究人员与研究资源予以统筹，深化六朝文化研究。”北京大学考古文博学院教授韦正说。10月24日至27日，“纪念朱然墓考古发掘40周年学术研讨会”在安徽马鞍山举行。来自国内外相关学科的中青年专家学者围绕六朝考古研究的新材料、新观点、新方法展开交流。

1984年6月的一天，正为马鞍山市纺织厂扩建厂房的工人在工地上偶然发现散落的青砖与棺木碎片。之后，考古人员在充满雨水和淤泥的墓室中清理出十几块小木片，经清洗辨认是木刺和木谒，上面写着“弟子朱然再拜 问起居 字义封”——由此，尘封地下逾千年的三国东吴左大司马、右军师朱然之墓得以确认。

“朱然墓葬的形制与出土品历来是学者关注的重点，未来，随着考古新材料的公布，以漆器为代表的朱然墓葬随葬品的种类、比例、空间关系将进一步揭示，研究工作将进一步深入。”韦正在接受记者采访时说。

本次研讨会上，以朱然墓研究为代表的六朝考古新材料不断涌现。近两年来，考古工作者在马鞍山翠螺山景区发现了墙址长550多米、总面积近2万平方米的采石城遗址。此外，近几十年来，马鞍山当地文物部门配合城市建设，在牛渚（采石）地区周边系统性抢救发掘了包括朱然墓在内的数座三国东吴时期大型墓葬。马鞍山市文物管理中心研究馆员栗中斌认为，系统性抢救发掘揭示，马鞍山可能存在以独家墩三国早期墓和宋山东吴墓为主、以朱然墓等为陪葬墓所组成的东吴时期的一处皇陵区，并具有独特丧葬文化。

“翠螺山景区新发现的采石城遗址平面布局清晰，墙体保存大体完好，印证了相关文献记载，是近年六朝考古的重要突破，是孙吴朱然墓、当涂天子坟孙吴大墓之后，马鞍山地区的又一重要考古发现。”南京师范大学文博系教授王志高介绍。

研讨会由安徽省文物考古研究所、马鞍山市文化和旅游局、南京师范大学社会发展学院共同主办。

（记者 马荣瑞）

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