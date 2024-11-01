原标题：培育有责任敢担当的新时代中医药人才

日前，在天津中医药大学明德会堂，“青马工程”学生讲解员团队负责人张一凡正在向同学们介绍张伯礼在武汉抗疫的经历。

近年来，天津中医药大学坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，充分发挥英雄榜样力量，通过完善思政教育工作体系以及“理论-课程-队伍-阵地-实践”的“五维”特色路径，以高质量思政教育为高质量人才培养提供思想引领和政治保证。

课程创新，培养全面发展时代新人

教室里，青年思政课教师李娇正在课堂上生动地讲述在新时代伟大变革取得举世瞩目的伟大成就中，中医药人的担当与奉献。“老师在思政课堂上讲到的中医学大家的故事，让我逐渐理解了‘小我’融入‘大我’的意义，我要向他们学习，做大医、护人民。”2020级中医学专业九年制学生王曦源说。

天津中医药大学以党的创新理论为指导，不断加强和改进新时代学校思想政治教育，加强思想政治工作体系建设。立足于本校实际，天津中医药大学组织马克思主义学院和文化与健康传播学院的专家学者建立“马克思主义基本原理与中华优秀传统文化（中医药文化）相结合研究”课题组，加强“两个结合”研究阐释。

“思政课要在学生心中播种真善美的种子，以立德为先、育人为本。教育教学应贯通课上课下、线上线下、校内校外，把道理讲深讲透讲活，激发学生爱党爱国爱社会主义的深厚情怀，培养德智体美劳全面发展的时代新人。”国家一流课程“思想道德与法治”负责人、天津中医药大学马克思主义学院党总支书记韩晓捷说。

思政筑梦，打造高水平教师队伍

在针灸医籍选读课上，筑梦班学员、天津中医药大学针灸推拿学院副教授刘延祥正向同学们详细介绍《黄帝内经·灵枢》。“老师的课程让我们了解到古代针灸医籍对天地万物的理解，不仅对我们临床工作有帮助，还可以更好地传承和发展中华优秀传统文化。”学生骆海阔说。

教师是立教之本、兴教之源。天津中医药大学着力培养具有教育家精神的“大先生”，力争造就新时代高水平教师队伍。2020年9月，时任校长张伯礼率先提出“课程思政，教师先行”理念，针对教师，成立“课程思政筑梦班”，并担任班主任。筑梦班学员围绕“政治历练”“师德锤炼”“课程训练”“实践锻炼”四大模块，在马克思主义学院接受为期一年的系统培训，提升铸魂育人能力。

“在筑梦班一年的学习实践，是非常宝贵的经历。系统培训让我们在课程思政育人中，方向明、方法新、效果好。”刘延祥说。

经过4年的建设发展，筑梦班培养出多个优秀的课程思政示范课程、教学名师和教学团队。5门课程、3位教师和4个团队获批天津市课程思政示范课程、教学名师和教学团队。2022年，天津中医药大学马克思主义学院筑梦班党支部入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位。

筑牢阵地，强化思政实践教育

榜样的力量是无穷的。崇尚英雄才会产生英雄。近年来，天津中医药大学持续强化思政教育实践阵地建设，强化学生理想信念教育。

2020年9月，张伯礼被授予“人民英雄”国家荣誉称号。2021年6月，作为大学生理想信念教育的重要阵地，“人民英雄”张伯礼抗疫事迹展室建成。展室以图文并茂的形式回顾了以张伯礼为代表的中医药人的感人事迹，深刻诠释了伟大抗疫精神。截至今年9月，已有9000余名大学生在展室上了“开学第一课”。

在天津中医药大学，有一个为培育有责任、敢担当、有志向、能奉献的新时代中医药人才而成立的“勇搏励志班”。天津中医药大学党委学工部部长东晓明介绍：“‘勇搏励志班’于2009年成立，在这里，一届又一届天津中医药大学学子奉献了青春、挥洒了汗水，在一堂又一堂生动的思想与实践课程中锻炼了自己。”

“加入‘勇搏励志班’两年，我有机会与各个领域的专家面对面交流，这使我对中医有了更深入的了解。”2022级市场营销专业学生王昕说。

天津中医药大学在“浇花浇根、育人育心”上下功夫。学校实施培根铸魂、勤学励志、健体润心、涵雅尚美、砥砺笃行、权益服务“六大工程”和“学风建设三年行动计划”，思想政治教育成效明显。“下一步，天津中医药大学将持续落实立德树人根本任务，不断探索思想政治教育的创新路径与方法，秉承‘进德修业、继承创新’的校训，发扬‘守正创新，追求卓越；勇于担当，善作善成；求真务实，甘于奉献；团结协作，雷厉风行’的精神，为党育人、为国育才，为中国式现代化建设培养更多堪当民族复兴重任的时代新人！”天津中医药大学党委书记刘革生说。

（记者 王艺钊 刘 茜 董山峰）

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