人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京 “组团式” 教育援助转型升级圆桌研讨会举办

2024年10月31日14:40 |
小字号

10 月24 日，北京 “组团式” 教育援助转型升级圆桌研讨会在北京工业职业技术学院举办。本次研讨会以 “智慧共享 共创未来” 为主题，通过线上线下相结合的方式，召集教育扶贫领域专家、结束援派回京的校长代表以及正在援助地支援的校长代表等各方力量，共同为北京 “组团式” 教育援助工作的转型升级出谋划策。

会上，北京师范大学中国扶贫研究院院长、中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦围绕“教育帮扶成效面临的困难及未来政策取向”这一主题，通过深入调研和详实的数据，深刻分析了教育帮扶成效面临的困难和挑战，并针对性地提出了一系列政策建议。

在圆桌研讨环节，北京市教委支援合作处副处长李鹏详细介绍了北京教育援助工作的现状，阐述了 “组团式” 教育援助转型升级的缘由以及当前面临的问题。随后，八位已援回京和正在援助地支援的校长代表依次发言，结合自己的援派经验和援助过程中的实际情况，为北京“组团式”教育援助转型升级提出了切实可行的建议和想法。

未来，北京将继续深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，深化教育支援合作领域改革。结合首都教育优质均衡发展和受援地更高质量教育需求的新形势，积极探索从“组团式”向“融铸式”发展的新路径，持续构建更加完善的教育帮扶体系。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部