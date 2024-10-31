10 月24 日，北京 “组团式” 教育援助转型升级圆桌研讨会在北京工业职业技术学院举办。本次研讨会以 “智慧共享 共创未来” 为主题，通过线上线下相结合的方式，召集教育扶贫领域专家、结束援派回京的校长代表以及正在援助地支援的校长代表等各方力量，共同为北京 “组团式” 教育援助工作的转型升级出谋划策。

会上，北京师范大学中国扶贫研究院院长、中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦围绕“教育帮扶成效面临的困难及未来政策取向”这一主题，通过深入调研和详实的数据，深刻分析了教育帮扶成效面临的困难和挑战，并针对性地提出了一系列政策建议。

在圆桌研讨环节，北京市教委支援合作处副处长李鹏详细介绍了北京教育援助工作的现状，阐述了 “组团式” 教育援助转型升级的缘由以及当前面临的问题。随后，八位已援回京和正在援助地支援的校长代表依次发言，结合自己的援派经验和援助过程中的实际情况，为北京“组团式”教育援助转型升级提出了切实可行的建议和想法。

未来，北京将继续深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，深化教育支援合作领域改革。结合首都教育优质均衡发展和受援地更高质量教育需求的新形势，积极探索从“组团式”向“融铸式”发展的新路径，持续构建更加完善的教育帮扶体系。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)