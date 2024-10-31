10月25日，首都师范大学联合平谷区教委在北京第二实验小学平谷分校马坊校区举办“北京市2024年‘雅言传承文明 经典浸润人生’语言文字系列活动——AI与数字化在基础书法教育中的创新与应用研讨会”。

会议现场，与会领导、嘉宾共同观摩了北京第二实验小学平谷分校学生的硬笔、软笔书法现场展示及以往优秀作品。与会嘉宾认为，这是对平谷“中国书法之乡”品牌的有力彰显，也是对平谷与首都师范大学进行务实合作的充分证明。

北京市平谷区委教工委副书记、区教委主任陈运健指出，本次研讨会是提升书法教育质量、传承中华优秀传统文化的重要举措，一方面把“雅言”活动与平谷区“中国书法之乡”品牌相结合，为平谷师生搭建了更宽广的展示舞台；另一方面，希望通过本次研讨会汇聚各方智慧，共同探讨书法数字化教育的最新进展，共研共商共解书法教育难题，助力书法教育高质量发展。

首都师范大学教务处处长、教师教育中心主任王海燕指出，首都师范大学与平谷区教委通过“首师优字”“大中小一体化数字美育双反哺教学实践共同体”等合作，建立了共建共享、协同共赢的关系，期待后续继续携手，立足AI赋能，为首都教育的发展创出新品牌。

北京市教育委员会语言文字工作处处长杨志强指出，本次活动展示了平谷区作为“中国书法之乡”的专业力与影响力，彰显了首都师范大学服务基础教育的责任与担当。

未来，首都师范大学与平谷区教委将持续加深合作内涵、扩展合作外延，走实走深数字书法教育创新之路，共同书写平谷教育新画卷，为首都教育发展打造新驱动、注入新动能，为中华优秀传统文化的传承和发展贡献智慧和力量。

来源：宣教之窗

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