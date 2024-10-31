为深入推进京和职业教育协作项目，协助和田职业学校和技工学校优化技能人才培养模式、强化职业教育基础办学能力，10月20日至28日，首都师范大学京疆学院组织38位职业教育专家和企业代表前往新疆和田，围绕品牌专业（群）建设开展“送教到校”。

首都师范大学京疆学院党总支书记林广成表示，此次送教工作是在此前调研的基础上，系统深入落实帮扶政策，聚焦人才培养方案建设和专业课教学能力提升，从专业规划辅导、精品课程示范、企业走访调研等方面集中性开展专业（群）建设工作，进一步完善人才培养方案，提升教师教学能力水平，为学生就业提供辅导帮助，由此推进和田职业教育发展提升。

精准施策 合理规划专业建设

职业教育以职业为导向，以就业为目标。培养和田产业发展所需的技能人才，提高专业建设与产业发展需求的贴合度，是各职业院校和技工学校赖以生存和发展的生命线。

北京市工业技师学院对接和田两所学校的机电类专业。为了帮助学校构建高素质、专业化、创新型的工学一体化教师队伍，学校安排张彦华老师为两所学校的专业教师解读工学一体化在实际课程设计与教学中的应用，将“学生中心、能力本位、工学一体”的核心理念传递给和田的职教人。学校相关负责人表示，两所学校的任课教师后续将来到北京跟岗实训，学校力争实现一对一服务，为每一位跟岗老师配一位导师进行教学培训，助力工学一体化工作在和田地区初步落实和落地。

北京农业职业学院对接的是和田地区中等职业技术学校的畜禽生产技术专业。连日来，送教团队走访调研了和田地区3个县、7个乡镇的15个点位，在校内、校外实训基地建设方面做了深度调研。学校相关负责人表示，学校将整合校内资源，线上线下结合为当地教师进行实践能力培训，提高当地教师的实践技能水平。

民政职业大学根据前期调研结果，针对和田县高级技工学校帮扶需求，确定了九大建设任务。专家团队与学校专业建设团队召开人才培养方案专项研讨会，根据企业调研，人才需求分析结果，结合主管部门课程设置标准，共同修改了健康与社会照护专业5年制高级工和3年制中级工人才培养方案，提出技术技能人才培养路径，建设工学结合的课程体系。

名师助阵 精品课程现场教学

实训教学是职教工作中非常重要的环节，为了让教师熟悉了解专业实训课的课堂组织形式及实训教学过程，各校均挑选了精品课程，并为对口学校量身定制了现场公开课。

北京金隅科技学校智造系主任马蔷为洛浦县中等职业学校的老师们带来了一堂获得国家级奖项的“金课”，也是机电类专业的核心基础课。马蔷表示，带这个课题过来一是想分享我在日常教学过程中总结的创新实训模式，希望对老师们的教学有所帮助；二是通过对技能大赛的讲解，为当地老师后续参加教学能力比赛提供参考。

北京市黄庄职业高中在和田市技师学院采用专业教师与校企合作企业专家共同授课的形式开展教学。课堂上，北京市黄庄职业高中专业主任李洋从学生未来将从事的服装岗位入手，引导学生思考掌握人体测量方法的重要性，在评价环节邀请企业专家从实际工作岗位对学生进行技能评价和就业指导。此外，课程还融入了航天服及短道速滑奥运冠军比赛服进行精准人体测量等思政内容。

北京汽车技师学院通过此前的调研交流，为墨玉县中等职业技术学校新能源汽车运用与维修专业优化人才培养方案。教师团队对该专业的5门专业核心课进行了调整和升级，结合新能源汽车的发展趋势，将融入新方法、新技术、新标准的专业核心课程纳入人才培养方案当中。同时学校老师还为当地师生开展了实训教法示范课、帮助师生从理论联系实际，创新教学思路，积累教学经验。

深入调研 积极探索校企合作

职业院校能够通过企业定向培养、校企共建实习基地等方式进行产教融合，促进学生高质量就业。专家团队此行也随当地学校前往产业园区走访调研，与企业交流校企合作相关事宜。

北京金隅科技学校根据对口学校周边园区的情况设计调研问卷，发放给园区内多家企业进行调研。企业人力资源部工作人员和专业技术人员可以通过扫码线上填写问卷，由此了解各家企业所需学生的层次，以及各个岗位需要学生掌握哪些相关知识技能。通过调研能够更清晰地找准学校的专业人才培养定位，从而让学校在规划人才培养方案时有的放矢。

专家团队前往新疆衣品盛世服装有限公司、艾特莱斯绸手工作坊等服装企业参观交流，进一步了解了当地企业发展情况，为进一步调整人才培养方案，推动职业院校与园区企业探索师资共享、人才培养、就业实习奠定了基础。

育人育心 全面关注人才培养

一段援疆路，一生援疆情。本次送教团队中有一半以上的老师曾多次参与职教援疆工作，为受援地师生带去先进教育理念和宝贵教学经验的同时，他们积极融入，与当地师生深入沟通交流，结下深厚友谊。

在墨玉县高级技工学校的教室里，两位来自北京金隅科技学校的老师为6名学生开起了“小灶”。他们11月将前往北京参加技能大赛，这也是他们第一次出远门。老师们细致地讲解了参赛的注意事项，一再叮嘱学生们要保重身体，注意安全，认真复习，还邀请他们有时间来学校做客。一位备赛的学生告诉记者：“我们所有人都是第一次参加全国大赛，老师们一直在给我们加油打气，我们对这次的北京之行充满了期待。”

在和田市技师学院的实训课堂上，北京一商红都服装服饰有限公司党支部书记、经理孙玉冰与大家分享自己由中职学生成长为企业管理者的成长经历，在职业素养和职业发展方面对学生进行了全面的引导和鼓励。参与送教的老师表示，在上课的过程中，看到每一位学生都非常渴望学习到专业知识，对自己将来所从事的行业更了解了，学习的动力也增强了。

在和田市文工团的排练大厅，40名来自新疆各地的舞蹈专业实习生在首都师范大学安排的专业老师指导下，正在排演大型舞蹈《红旗颂》。舞蹈教师陈倩告诉记者，这些学生们之前很少接触当代舞，短短3天的时间已经能够把整个舞蹈流程排演下来，非常不容易。学生们都很期待未来在重要的活动场合跳好《红旗颂》，舞动红旗、舞动梦想，用舞蹈诉说爱国情。

此次送教进一步提升了和田职业教育教师队伍的业务水平和能力，为制定更加科学、合理的专业人才建设方案提供了有力依据，为和田职业教育的长远发展奠定了坚实的基础。未来，京和职业教育协作项目将进一步加强交流合作，汇聚优质资源，赋能内涵建设，持续助力和田职业学校和技工学校完成专业（群）建设、不断提升人才培养质量，更好地服务区域经济社会发展，为和田地区职业教育增砖添瓦。

(责编：郝孟佳、熊旭)