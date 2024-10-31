与国同行七十五载长歌奋进，风鹏正举赓续前行再奏华章。10月19日上午10点，国际关系学院庆祝建校75周年大会在学术交流中心礼堂举行。

会上，在国旗护卫队队员护卫下，学院获赠的天安门广场国旗庄严入场并在主席台中心位置徐徐展开，全体人员面向国旗齐声高唱国歌，许党报国的崇高信念、爱党爱国的深厚情怀在每个人内心深处澎湃激荡、蓬勃昂扬。

国际关系学院获赠2023年10月16日在天安门广场升起的国旗

国际关系学院党委副书记、院长胡继平表示，学校将以学院高质量发展作为新追求，以师生校友的期盼作为新动力，凝聚各方力量，汇聚校友支持，进一步振奋精神，努力工作，奋力谱写新时代国关高质量发展的华彩篇章。

北京大学党委常委、副校长任羽中指出，北大和国关要进一步加强全方位宽领域合作，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供更加有力的支撑。

外交学院党委副书记、院长王帆表示，两院同根同源，并向而行。新征程上，两院要不断适应国家发展需要，拓展和深化各自学科特色和优势，相互支持，携手共进，共同为建设教育强国踔厉奋发，挺膺担当。

上级领导对学院提出三点希望，一是坚持政治引领，强化立德树人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是做精学历教育，建强育才体系，努力建设具有鲜明特色的高水平大学；三是弘扬教育家精神，加强师德师风建设，努力培养造就高素质专业化教师队伍。

学院合唱团75名师生深情献唱《明天会更好》

学院各院系还组织开展了包括校友座谈会，校园音乐会，网球、足球、篮球、乒乓球友谊赛，校友新书交流会等在内的丰富多彩的校庆活动。在校师生与各界校友共叙情谊、同台献唱、以球会友、徜徉书海，校园里洋溢着喜庆热烈的浓厚氛围。

本文转载自国际关系学院微信公众号

来源：宣教之窗

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