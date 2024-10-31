人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国际关系学院庆祝建校75周年大会隆重举行

2024年10月31日14:39 |
小字号

与国同行七十五载长歌奋进，风鹏正举赓续前行再奏华章。10月19日上午10点，国际关系学院庆祝建校75周年大会在学术交流中心礼堂举行。

会上，在国旗护卫队队员护卫下，学院获赠的天安门广场国旗庄严入场并在主席台中心位置徐徐展开，全体人员面向国旗齐声高唱国歌，许党报国的崇高信念、爱党爱国的深厚情怀在每个人内心深处澎湃激荡、蓬勃昂扬。

国际关系学院获赠2023年10月16日在天安门广场升起的国旗

国际关系学院获赠2023年10月16日在天安门广场升起的国旗

国际关系学院党委副书记、院长胡继平表示，学校将以学院高质量发展作为新追求，以师生校友的期盼作为新动力，凝聚各方力量，汇聚校友支持，进一步振奋精神，努力工作，奋力谱写新时代国关高质量发展的华彩篇章。

北京大学党委常委、副校长任羽中指出，北大和国关要进一步加强全方位宽领域合作，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供更加有力的支撑。

外交学院党委副书记、院长王帆表示，两院同根同源，并向而行。新征程上，两院要不断适应国家发展需要，拓展和深化各自学科特色和优势，相互支持，携手共进，共同为建设教育强国踔厉奋发，挺膺担当。

上级领导对学院提出三点希望，一是坚持政治引领，强化立德树人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是做精学历教育，建强育才体系，努力建设具有鲜明特色的高水平大学；三是弘扬教育家精神，加强师德师风建设，努力培养造就高素质专业化教师队伍。

学院合唱团75名师生深情献唱《明天会更好》

学院合唱团75名师生深情献唱《明天会更好》

学院各院系还组织开展了包括校友座谈会，校园音乐会，网球、足球、篮球、乒乓球友谊赛，校友新书交流会等在内的丰富多彩的校庆活动。在校师生与各界校友共叙情谊、同台献唱、以球会友、徜徉书海，校园里洋溢着喜庆热烈的浓厚氛围。

本文转载自国际关系学院微信公众号

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部