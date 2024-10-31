会议现场。主办方供图

人民网北京10月31日电（记者秦迪）为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，日前，2024年高校毕业生就业协会职业教育就业工作委员会年会在浙江金华召开。来自全国职业本科高校、高职院校、行业企业等300余名代表参加会议。

王路江讲话。主办方供图

高校毕业生就业协会会长、北京语言大学原党委书记王路江在讲话中指出，就业是最大的民生，就业工作的重要性和紧迫性受到党和政府的高度重视。她强调，职教工委会要提高政治站位，把思想和行动统一到党中央关于高校毕业生就业的决策部署上来；准确把握职教类型特征，聚焦深化产教融合，提升人才培养的适应性；加强自身建设，以班子建设带动职教工委会整体能力提升，推动职教工委会事业迈入新的发展阶段。

会上，职教工委会理事长、金华职业技术大学党委书记王振洪代表职教工委会第一届委员会作工作报告。全国就指委就业评价与统计专家组组长、上海市教育科学研究院党委书记汪歙萍作了题为《就业评价赋能高校就业指导服务体系建设》的主旨报告。

受教育部职成司委托，在协会指导下，职教工委会和机械工业出版社联合启动“职引未来”丛书征稿活动，87家单位97个案例入编首册案例集。

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