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北京航空航天大学举行2024年校友返校大会

2024年10月31日19:10 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

人民网北京10月31日电 （记者李依环）校庆嘉年华、歌舞快闪、互动游戏……为庆祝建校72周年，北京航空航天大学日前举行2024年校友返校大会，近2000名北航校友返回学校参加系列活动。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，72年来，全体北航人传承以“空天报国”为内核的北航精神，从“高”字着眼，于“实”处落笔，奋力推进学校各项事业高质量发展，交出了亮眼的成绩。面向未来，学校希望与全球校友一道，在新征程上昂首共进，深化共进共赢的校友情，以更紧密的联系和更坚定的信念，相互支持、相互成就，共同书写属于北航人的辉煌篇章。

“期望广大校友能心系‘国家事’，肩扛‘国家责’，将个人的成长融入到国家的发展大局中，用行动诠释以‘空天报国’为内核的北航精神，在中国式现代化建设的壮阔事业中奋勇争先，共同谱写中国特色、世界一流大学建设的新篇章。”王云鹏寄语道。

大会当天，毕业40周年、30周年、20周年校友代表分别上台发言。他们纷纷表示，在北航的学习生活始终是广大校友心中宝贵的财富。北航人将始终坚守以“空天报国”为内核的北航精神，勇毅前行，在中华民族伟大复兴的新征程贡献应有之力。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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