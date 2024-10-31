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第22届世界腐蚀大会在陕西西安举办

2024年10月31日18:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月31日电 第22届世界腐蚀大会日前在陕西西安举办。来自42个国家的腐蚀科学与防护、材料科学与工程领域的1400余名专家、学者参会。

第22届世界腐蚀大会主席、中国腐蚀与防护学会理事长、北京科技大学教授李晓表示，世界腐蚀大会为世界高等院校、科研机构、企事业单位的专家学者们提供了展示腐蚀科研成果的交流平台，大大推动腐蚀与防护学科和产业的发展。祝愿全球腐蚀科技工作者们勇于探索创新，实现更多新的突破和超越。

国际腐蚀理事会主席Emma Angelini介绍了国际腐蚀理事会的发展历史、腐蚀与防护科研人员世界分布情况、各成员国的腐蚀防护科研力量，呼吁各区域腐蚀科学家齐心协力、团结协作，依托国际腐蚀理事会，共同推动世界腐蚀防护产业的发展。

报告环节，多位专家围绕高分辨率表面光谱学与成像技术、腐蚀大数据技术及其智能化工程应用的获奖成就、大气腐蚀进展、腐蚀机制及缓蚀表征、缓蚀剂开发及应用、管道气态氢脆、化学气相沉积石墨烯涂层以及铝合金腐蚀等方面作报告。

据悉，本次会议由国际腐蚀理事会、中国腐蚀与防护学会、海洋腐蚀与防护全国重点实验室联合主办，北京科技大学等协办。大会还设置了不锈钢腐蚀、生物材料腐蚀、考古和历史文物腐蚀、大气腐蚀等23个专题分会场，同期还举办了成果展示会。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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