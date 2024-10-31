人民网北京10月31日电 近日，建构中国农林经济管理学科自主知识体系联盟大会暨中国人民大学农业与农村发展学院70周年论坛举行。

中国人民大学校长林尚立指出，希望学院继续深入思考回答“如何把准正确方向，进一步筑牢理论研究之基”的办学方向之问、“如何育好‘三农’人才，进一步落实立德树人之本”的人才培养之问、“如何讲好中国故事，进一步拓宽建构自主知识体系之路”的自立自强之问，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐作出新的更大的贡献。

中国人民大学首批荣誉一级教授、原农业经济系创始人严瑞珍认为，70年来，学院在学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍建设、国际交流、社会服务等方面取得了丰硕成果，希望学院传承红色基因，秉持陕公精神，厚植“三农”情怀，在新的历史起点上团结奋进，创造更加辉煌的业绩。

中国乡村发展协会会长韩长赋表示，希望学院和研究院在新的历史起点，担负起推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的“三农”工作使命任务，继续加强“三农”人才队伍建设、农业现代化和乡村发展样本库建设、重大课题研究等工作，为加快建构中国农林经济管理学科自主知识体系贡献力量。

据悉，中国人民大学农业与农村发展学院前身是成立于1954年的农业经济系，是新中国成立以来在我国高校中最早开展农业经济学本科和研究生教育的院系。（郝孟佳、实习生黄劭光）

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