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经典进校园·文化共传承

“重温经典进校园”北京高校示范活动在京举办

2024年10月31日16:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月31日电 “经典进校园·文化共传承”——“重温经典进校园”北京高校示范活动29日在京举办。活动由国家广播电视总局、北京市委教育工委指导，北京电影学院等主办，邀请经典电视剧《父母爱情》主演与首都高校师生代表参会，围绕如何挖掘经典作品的现实意义与时代价值展开交流。

活动现场。北京电影学院供图

活动现场。主办方供图

据介绍，“经典进校园·文化共传承”系列活动旨在通过组织经典影视作品主演与学生面对面交流等多种形式，让广大青年学子“零距离”感受经典影视作品的艺术魅力与深厚文化底蕴，推动经典作品为高校思政、教学科研领域探索创新路径。

北京电影学院党委书记周志军表示，对经典作品的回顾、对优秀文化的弘扬，能够助力高校在文化浸润中更好落实立德树人根本任务，在思想碰撞中把握师生文艺创作方向，使艺术教育的育人成果与公共文化服务相承接。期待通过“重温经典进校园”这一品牌活动，与各兄弟院校合作共进，坚定文化自信，发挥特色优势，携手谱写社会主义文化强国和教育强国建设的新篇章。

活动现场，来自国家广播电视总局相关司局以及北京市委教育工委、中国广电集团、北京电影学院等单位的相关负责同志共同启动“重温经典进校园”北京高校示范活动点亮仪式。有关负责人介绍，未来，“重温经典进校园”系列活动还将持续深入挖掘经典影视艺术的价值和时代意义，引领广大青年践行文化强国建设中的使命与担当。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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