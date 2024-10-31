本报记者 曲哲涵 丁雅诵

温州肯恩大学理工学院学生在生物科研实验室做实验。

新华社记者 黄宗治摄

本专科生、研究生国家奖学金奖励名额翻倍，提高高中阶段国家助学金资助标准……10月29日，财政部、教育部、人力资源社会保障部发布《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（以下简称《通知》），明确我国将调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策，统筹考虑提标和扩面，让更多学生享受资助政策调整红利。

扩大政策覆盖面，提高奖助学金标准

“这次提高学业奖学金资助标准，减轻了经济负担，让大家更专注于学业和科研。”正在北京一家高校读研三的小林说，政策调整传递出鼓励科研创新、重视人才的强烈信号。“未来求学、择业还有很多挑战，但国家的政策让我相信，未来一定会更好。”

根据《通知》，对高等教育阶段奖助学金政策，有五项调整举措。

——本专科生国家奖学金奖励名额翻倍，提高奖励标准。从2024年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名，奖励标准由每生每年8000元提高到10000元。

——研究生国家奖学金名额翻倍。从2024年起，将研究生国家奖学金奖励名额由每年4.5万名增加到9万名，其中硕士生由3.5万名增加到7万名，博士生由1万名增加到2万名。

——提高本专科生国家励志奖学金奖励标准。从2024年起，将本专科生国家励志奖学金奖励标准由每生每年5000元提高到6000元。

——提高本专科生国家助学金资助标准。从2024年秋季学期起，将本专科生（含预科生，不含退役士兵学生）国家助学金平均资助标准由每生每年3300元提高到3700元。

——提高研究生学业奖学金支持标准。从2025年起，提高中央高校研究生学业奖学金中央财政支持标准，其中硕士生由每生每年8000元提高到10000元，博士生由每生每年10000元提高到12000元。中央高校根据研究生学业成绩、科研成果、社会服务等因素，确定研究生学业奖学金的覆盖面、等级、奖励标准，可分档设定奖励标准，最高不超过硕士生每生每年20000元、博士生每生每年30000元。

对高中阶段学生资助政策，有两项调整举措。

——提高普通高中国家助学金资助标准。从2025年春季学期起，将普通高中国家助学金平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。

——扩大中等职业学校国家助学金覆盖面、提高资助标准。从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。六盘山区等11个原连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中职学校三年级农村学生（不含县城）全部纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。

有效促进教育公平，提供有力人才支撑

“硬实力，软实力，归根到底要靠人才实力。”清华大学教育研究院教授李锋亮说，学生资助体系不断完善，资助、激励广大学子学有所教、学有所成，对强化教育公平，以及“打造大批一流科技领军人才和创新团队”“造就规模宏大的青年科技人才队伍”等人才战略的实施，都是有力推动。

2023年，全国共资助各学段学生1.6亿人次，资助金额共计3111亿元。其中，全国财政投入2161亿元，约占资助总金额的69%，有力缓解了家庭经济困难学生的经济压力，保障他们安心求学，激励他们学有所成、全面发展。

“我国已建成世界上规模最大的学生资助体系，在范围上实现所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生全覆盖。”相关负责人介绍，本次学生资助政策调整是贯彻中央政治局常委会会议、中央政治局会议关于一揽子增量政策有关部署的重要举措，通过更大力度奖优助困、更多覆盖学生群体，激发广大学生勤奋学习、潜心科研，更加有效地促进拔尖创新人才、急需紧缺人才培养；更好保障家庭经济困难学生安心学习，顺利完成学业，更加有效地促进教育公平，为推进强国建设、民族复兴提供有力支撑。

为确保新政策落实落地，财政部将会同教育部、人力资源社会保障部等部门将强化资金保障落实，确保政策执行到位。

“这次高校及高中学生资助政策的调整传递出了非常积极的信号，就是国家主动调整、持续改进学生资助体系以适应经济发展与变化，确保资助体系的持续性、有效性。新政策将助力培养更多有能力、有竞争力的毕业生，为经济持续高质量发展以及实现中国式现代化提供更有力的人才支撑。”李锋亮说。

(责编：李昉、李依环)