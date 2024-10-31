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第十五届澳门青少年外交知识竞赛总决赛举行

2024年10月31日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社澳门10月29日电  （记者李寒芳、刘刚）由外交部驻澳门特派员公署和澳门特区政府共同举办的第十五届澳门青少年外交知识竞赛总决赛，29日在教业中学成功举行。

　　本届比赛吸引澳门37所中学近万名学生积极参与。总决赛现场气氛紧张热烈，最终教业中学、镜平学校、劳校中学脱颖而出，分获冠、亚、季军。

　　外交部发言人林剑视频致辞表示，澳门青少年外交知识竞赛已成功举办15载，帮助澳门青少年厚植家国情怀、扩展国际视野，成为特区以外交为特色的国情教育和爱国主义教育品牌活动。期待澳门青年学子争做“一国两制”成功实践的传承者、中国式现代化的建设者和人类命运共同体理念的践行者。

　　澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜致辞表示，赛事成功激发澳门青年对学习国家外交的兴趣，全面加强澳门学生对国家发展和国际形势的正确认识，培养一批爱国爱澳优秀青年人才。勉励同学们为中华民族伟大复兴和推动构建人类命运共同体贡献澳门青年力量。

　　外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法致辞表示，澳门青少年外交知识竞赛已走过15个年头，收获了累累硕果。15年来，澳门青少年爱国爱澳核心价值不断夯实巩固、外交素养和国际视野不断强化提升、团结奋进精神力量不断凝聚增强。希望同学们不负韶华、踔厉奋发，增强家国情怀、奋斗情怀、天下情怀，共创祖国和澳门更加美好未来。

　　外交部驻澳门特派员公署、澳门中联办、解放军驻澳门部队，澳门特区政府相关主管部门和多个机构负责人及师生代表等300余人出席总决赛。

(责编：李昉、李依环)

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