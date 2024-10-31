演出结束后，中法两国青少年相互拥抱。

中新社记者 骆云飞摄

“如果我去中国/和我的伙伴们一起/大家乘飞机/大课间的时候/到达北京……”这是由法国巴黎宝丽声童声合唱团带来的歌曲《如果我去中国》。这首充满童真的法国歌曲近日在海南省五指山市2024年“中法童声合唱友谊之桥”活动中唱响。

活动期间，巴黎宝丽声童声合唱团与五指山黎苗童声合唱团同台演出，再续两国青少年的音乐情谊。合唱团还走进海南省歌舞剧院、海南大学、五指山市毛纳村等地演出，并赴海南多地交流采风。

今年暑期，巴黎宝丽声童声合唱团就曾到中国演出。他们唱着“转道上海/然后去往长城/午间抵达秦始皇陵”，在北京、上海、郑州等城市巡演。许多合唱团成员实现了“去中国”的梦想。

16岁的合唱团成员玛戈特对这些中国城市并不陌生。“6年前我来过中国，那时候我们还没有开始唱《如果我去中国》。去年练习这首歌时，我已经有过去中国的经历，歌词中的许多场景显得特别生动。”她说。

此次海南之旅，巴黎宝丽声童声合唱团的“中国梦”又有了新篇章。

合唱团成员瓦伦丁是第一次来中国。“非常幸运！”他说，“我游览了很多地方。”

“这是我们首次与中国合唱团进行如此深入的合作。”巴黎宝丽声童声合唱团指挥、艺术总监伊丽莎白说，“孩子们都非常激动。他们找到了在巴黎结识的小伙伴。”

今年5月，海南五指山黎苗童声合唱团赴法国开展文化交流，与巴黎宝丽声童声合唱团同台献唱，用音乐架起了中法友谊的桥梁。时隔5个月，他们重逢在海南，再次唱响“友谊合声”。

“海南没有写入《如果我去中国》的歌词里，但这里给我留下了非常深刻的印象。”瓦伦丁说。他期待能深入了解五指山小伙伴们的生活，“在这样一个风光独特的地方，他们过着怎样的生活？有什么样的娱乐方式？这些都令我好奇。”

今年是中法建交60周年。伊丽莎白表示，很高兴通过音乐合作让孩子们有机会实地访问中国，拓展对中国的认知。“《如果我去中国》是从儿童的视角看中国。真正来到中国，才能懂得她的神奇与美好。”她说。

对瓦伦丁来说，“如果我去中国”梦才刚刚开始。“中国还有很多美好等着我去探索和发现。”他说。

（据中新社电 记者王晓斌）

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