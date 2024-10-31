王 威

刘云诚（中）在康奈尔大学春节联欢会现场。

受访者供图

刘云诚就读于美国常春藤联盟学校之一——康奈尔大学SC约翰逊商学院酒店管理专业，今年是他读本科的第三年。

康奈尔大学位于美国纽约州伊萨卡，是个小城市，距离纽约市中心5小时车程。与在大城市里的学校不同，康奈尔大学校园地处山谷和峡谷之间，被湖泊、绿草、树木包围着，校园旁还有瀑布和水坝，非常漂亮。“出了太阳的话，就能看见三两学生坐在绿地上看书、聊天，十分惬意。傍晚的日落和夜晚的星斗也很迷人。”无与伦比的美景是刘云诚入学后的第一印象，大家都亲切地称之为“康村”。

校园环境开阔宏大，矗立着诸多标志性建筑，诸如历史悠久的艾兹拉·康奈尔图书馆与庄严的安德鲁·怀特大楼，它们不仅是知识的殿堂，也是校园文化的重要标志。值得一提的是，坐落在大学内的赫伯特F.约翰逊艺术博物馆是由华裔建筑大师贝聿铭先生设计的，外部粗野、厚重的水泥线条与内部细腻的艺术品形成对比，非常好看。

“还记得在一个寒冷的冬夜，那时我对附近的道路还不熟悉，由于班车迟迟不到，为了不被关在宿舍门外，我决定徒步走回宿舍。通过徒步，我不但对周边环境有了更深的了解，还交到了几位愿意帮助我的本地朋友。”刘云诚说。在留学的日子里，他学会了独立解决问题，更快地适应了美国的生活，逐渐自然地和当地人交谈。

“康奈尔大学有着‘全美最好的酒店管理专业’，学院自营酒店是伊萨卡地区唯一一个四星级标准的酒店，也是常春藤联盟唯一的‘教学酒店’，我很期待未来可以在实践中学习。”刘云诚说。

自拿到录取通知书开始，刘云诚就与康奈尔大学中国学生学者联合会（以下简称“康奈尔中国学联”）结下了不解之缘。

最初，通过康奈尔中国学联组织的新生见面会，刘云诚结识了很多来自中国的学者朋友。从加入学联那一刻起，他便以无限热情投入到学联的工作中。学联的文化活动、职业讲座和大型文娱节目让他在异国他乡找到了家的感觉。

令他最难忘的一次经历是担任2024年康奈尔中国学联春晚导演。当时，面对时间紧迫、资源有限的挑战，刘云诚和团队成员夜以继日地筹备，特别安排了舞狮作为开场节目，还编排了中国传统民族舞蹈串烧、中国传统乐器与西方乐器合作演奏《将军令》、空竹表演等特色节目，将春晚完美呈现给全校千余名观众。这次经历让他更加坚定了在学联中继续服务大家的决心：“面对同学们的期待，我要多思考、多谋划，希望把有意义的事情做得有意思、把有意思的事情做得有意义。”

今年5月，刘云诚当选为康奈尔中国学联主席。为了激发大家的创造力和积极性，刘云诚带领团队创办了“梦想平台”，平台允许每个学联成员提交他们的创新想法，比如举行公益项目、文化交流等能够帮助到华人群体的活动等。学联将对这些项目提供资金、资源和推广等支持。接下来，刘云诚还计划加强与其他高校学联的合作，组织更多跨校交流活动。

“自己可以和一群小伙伴把一件实在的事情做起来，服务学校的中国同学，特别有成就感。”刘云诚说，近年来，康奈尔大学与北京大学、清华大学等国内顶尖高校开展了多个联合项目，康奈尔中国学联在这些项目中扮演了桥梁角色。学联协办的中国留学生论坛、康奈尔北京峰会等活动，也为中美青年学子搭建了交流思想、探讨合作的平台。在他的带领下，学联还组织了中秋嘉年华、康村华人春晚、康村好声音、康村新说唱等丰富多彩的活动。

“学联在促进中外文明交流方面具有独特的优势。”刘云诚说，未来康奈尔中国学联将继续通过更多形式的文化活动，如中国传统节日庆典、中国摄影展等，向国际学生展示中国的文化魅力，还将组织更多的文化交流项目，例如举办学术论坛，帮助中外学者建立更深层次的联系，分享彼此的学术成果。此外，通过脸书、小红书等社交媒体平台，更直观地讲述中国留学生的故事，向全球观众传递中国声音。这些举措不仅能提升中国留学生的自信心，还能在世界舞台上展现一个真实、多元的中国形象。

(责编：李昉、李依环)