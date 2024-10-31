吴沂萱

史欣玉（前）表演京剧时舞台照。

史欣玉在后台完成妆造。

史欣玉生活照。

本文图片均由受访者提供

史欣玉自幼学习京剧，目前在多伦多大学学习传媒与艺术史。留学路上，她不忘心中的戏曲梦，创办了“回响传统文化研习社”，在异国他乡传播中国戏曲文化。从多伦多市中心的小剧场到大型演出，史欣玉用精彩表演搭建起文化交流的桥梁，通过社交媒体向更多人展现中国戏曲。

5岁半与京剧结缘

史欣玉和京剧的缘分要从她5岁半说起。“小时候，我看到电视上京剧演员穿着色彩斑斓的服装表演，一下子就被吸引住了，便想要模仿他们。我把玩偶摆在一起，把他们当作观众，然后将床单、被套披在自己身上，装扮成京剧里的角色，仿佛自己站在戏曲舞台上。”史欣玉说。

史欣玉的父母发现了她在京剧方面浓厚的兴趣，便为她寻找了一位老师。史欣玉说：“在大家的印象里，京剧老师都很严肃，学习的过程也很艰苦，但我的老师很和蔼，她总是鼓励我，让我觉得学习京剧是一件快乐的事，这更加激发了我对京剧的喜爱。”

来加拿大留学后，史欣玉一开始感到孤独和不适应。“当时，我想做一些事情来充实生活，于是开始自学昆曲。学得越多，练得越多，我想展示给大家的愿望也就更强烈。”

就这样，史欣玉和朋友们创建了“回响传统文化研习社”，并在当地组织表演。史欣玉说：“第一次办这样的活动，我们都没有经验，中间遇到了很多困难。我们找了很多家剧院，最终定在了一家多伦多市中心的剧场，大概能够容纳120人。出乎意料的是，演出的票立刻售罄。看到大家的热情，我更加坚定了办好演出的决心。”

史欣玉很快遇到了另一个难题——扮相问题。她说：“在国内演出时，扮相由专业的妆造老师负责，但是加拿大没有这样的老师，所有妆面扮相需要我们自己动手。”

史欣玉对于演出扮相有严格的要求，她说：“我想尽可能地将戏曲完美呈现在观众眼前，让大家一看就知道，我们的演出是专业的，因此妆造、舞台效果都不能马虎。我们每个人身兼数职，既要表演，也要学习妆造，互相帮忙完成扮相。”

到了演出的日子，史欣玉和朋友们表演了折子戏《牡丹亭·游园》。她说：“当时观众很兴奋，他们没有看过这样的戏曲表演，展现出了很大的兴趣，演出结束后还不停追问我们穿的是什么，唱的是什么。”

第一次演出的圆满完成，给了史欣玉继续前进的动力。“我们的演出收获了一致好评，同时也得到了很多宝贵的意见，这让我既有成就感，又有新的启发，我希望下次做得更好。”史欣玉说。

外国观众越来越多

史欣玉说：“‘回响传统文化研习社’的成员主要是多伦多及周边高校的学生和在职年轻人，具有专业或半专业的艺术背景，我们因为共同的热爱聚集在一起，留下了许多美好的回忆。”

“去年我们举办了《如梦令》的国风大秀，整场演出持续了两个多小时。不仅表演了流传600年的经典昆曲《南柯记》《牡丹亭》，气势磅礴的中西乐合奏《瑶族舞曲》，还有《红楼梦》造型走秀。”史欣玉说。

“刚开始，大家得知要表演《红楼梦》走秀都非常兴奋，我们想尽全力做到最好。”史欣玉说，“我们以1987年剧版《红楼梦》为参考，寻找贴合人物气质的模特，在服饰和妆造上也查阅了大量相关资料，每一个动作都是揣摩了人物性格之后定下来的。经过两个多月紧锣密鼓地准备，最终呈现在观众眼前。我还记得当十二金钗与贾宝玉在舞台上站定，灯光落下的那一刻，全场的掌声与相机快门声不绝于耳。”

随着举办的演出增多，台下的外国观众也变得更多。史欣玉分享了一件令她印象深刻的事。“有次我参加文化节的演出，台下坐满了外国观众，他们平时较少接触到中国戏曲文化，感到很新奇。一场演出结束后，外国观众纷纷走过来要与我合影，舞台距离化妆间仅几步距离，但前来合影的人把我团团围住，短短的几步路生生走了20多分钟。看到大家如此热情，我感到十分开心。”史欣玉。

研习社还收到过多伦多大学东亚历史文化课老师的邀请。史欣玉做了一次客座嘉宾，为多伦多大学同学们讲解中国历朝历代不同形制的汉服。“我记得同学们听得很认真，在他们的强烈要求下，我还现场演唱了一首昆曲，带大家沉浸式体验中国文化。”

史欣玉坦言，在国外传播中国戏曲文化，一路走来得到了许多帮助。她说：“最初我们的演出没有专业伴奏老师，伴奏是从网上下载的，演员们只能跟随伴奏的节奏来，一定程度上阻碍了演出发挥。后来，我们结识了很多华侨华人，他们热情地提供帮助，有专业的伴奏老师加入，助力演出。对中国文化的热爱将我们连结在一起，想到这里我的心中总会升起一股暖流，愈发热爱祖国文化艺术。”

社交媒体分享演出视频

除了举办传统文化演出，史欣玉还运营自己的社交媒体，通过网络向更多人传播中国戏曲文化。她说：“有一次，我想录制在中式园林里练习《牡丹亭》的视频，于是来到了蒙特利尔市的梦湖园。演唱过程吸引了外国路人驻足。等我唱完一曲，他们都好奇地围上来，不停夸赞曲子非常动听，问我表演的是什么故事。我为他们讲解了牡丹亭的故事，还借此介绍了戏曲相关历史。他们津津有味地听完，还不时追问问题。看到大家很感兴趣，我很高兴，我们的优秀文化值得被更多人看到。”

除此之外，史欣玉常在社交平台上分享演出前后的心得体会，吸引到了更多人对中国文化的关注。“发社交媒体就像学习一门新语言一样，不要害怕表达，而要大胆展现，让更多人看到中国传统文化的魅力。”史欣玉说。

(责编：李昉、李依环)