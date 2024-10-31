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专家学者研讨“一带一路”主题文学创作

2024年10月31日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者张鹏禹）近日，由中国作家协会外联部、北京师范大学文学院主办的“一带一路”主题文学创作研讨会在北京举行。

　　与会专家学者表示，“一带一路”倡议提出后，涌现出无数体现中国人民与世界各国人民同舟共济、并肩奋斗、文明互鉴、民心相通的感人故事，其中蕴含着中国智慧、世界情怀和人类价值，这是新时代文学创作的宝贵源泉和重要主题。来自蒙古国、多米尼加、匈牙利等国的“一带一路”文学联盟成员代表以视频方式对中国作家发出热情邀约，希望中国朋友来自己家乡采风采访，共同讲好“一带一路”故事。

　　据了解，为响应“一带一路”倡议，中国作家协会于2021年发起成立“一带一路”文学联盟，目前已有来自42个国家的36家文学团体和26位个人会员加入。联盟成立以来，举办了一系列双边和多边文学交流活动，受到中外作家欢迎。目前，中国作协外联部正进一步加强与高校、部委、地方作协合作，共同推动“一带一路”主题文学创作发展。

　　今年适逢中蒙建交75周年，研讨会后，由北京语言大学国际写作中心会长赵晏彪带队的6位作家赴蒙古国交流、采风和写作，共同创作“一带一路”主题文学作品。

(责编：李昉、李依环)

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