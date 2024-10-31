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智慧食堂： 分析用餐数据 优化菜品质量

2024年10月31日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：智慧食堂： 分析用餐数据 优化菜品质量

图为哈尔滨理工大学智慧食堂的智能称重台。 受访者供图

图为哈尔滨理工大学智慧食堂的智能称重台。 受访者供图

无人分餐、按克售卖、智能称重……这样“聪明”的食堂你体验过吗？这个秋季学期开学以来，许多哈尔滨理工大学师生来到该校新开的智慧食堂“打卡”。

智慧食堂可实现从选餐到结算的全自动化。10月29日，科技日报记者在该食堂走访，看到每道菜品下方都有一个智能称重台。用户将内置芯片的餐盘放到智能称重台上，夹取菜品后，称重台便能够自动识别出菜品的种类、重量以及菜品所含蛋白质、维生素等营养成分，并计算出相应费用。打完饭后，用户可以扫码结算餐费。

哈尔滨理工大学中心食堂经理魏红介绍，智能称重台利用物联网、云计算和人工智能等新一代信息技术，实现自动称重、计费和结算。智能称重台内有高精度传感器，可以精确测量食物重量。除此之外，智慧食堂的智能结算系统能够利用移动支付技术实现快速、无接触结算，数据分析与管理系统可以收集和分析用户的消费数据。

“原来食堂自选餐区不管菜品是荤还是素，都是12.8元/斤。智慧食堂打破了传统食堂固定菜品、固定价格的模式，实现一菜一价，学生可以根据喜好自由选取菜品，并通过智能称重台自动计算价格，实现个性化、精准化就餐。”魏红介绍，为满足不同群体用餐需求，自选区提供高、中、低档菜品。

“智慧食堂能够自助称重结算，计费准确。在就餐高峰期，可大大缩短排队时间，显著提升就餐效率。”一位在智慧食堂就餐的哈尔滨理工大学学生对记者说。

智慧食堂的优势不仅在于便捷性，更在于其智能化管理和数据统计。“通过智慧食堂的数据分析与管理系统，我们能够实时获取分析师生的用餐数据，并据此了解师生的饮食偏好和消费习惯，进而提升食堂备餐精准度，降低剩餐率，促进食堂优化、优选菜品。”哈尔滨理工大学饮食管理科总经理崔洋说，未来学校将根据师生实际需求，不断升级和完善智慧食堂服务系统，满足师生个性化就餐需求。（记者 朱 虹 李丽云）

(责编：李昉、李依环)

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