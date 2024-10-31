人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

可吸收多频段电磁波超薄膜研制成功

2024年10月31日08:48 | 来源：科技日报
小字号

原标题：可吸收多频段电磁波超薄膜研制成功

韩国材料科学研究所科学家研制出一款复合材料超薄膜。这款材料能够吸收99%以上来自5G、6G、WiFi以及自动驾驶车载雷达等不同频段的电磁波，有望提升无线通信的可靠性。相关论文发表于新一期《先进功能材料》杂志。

电子元件发出的电磁波会导致附近其他电子设备性能下降。为防止这种情况发生，电磁屏蔽材料应运而生。传统电磁屏蔽材料大多采用反射方式，能反射90%以上的电磁波，实际吸光度只有10%左右。而拥有较高吸光度的材料，往往只能吸收单个频带内的电磁波。

为打破这一困境，研究团队开发出这款复合材料。它在3个不同频带内均展现出小于1%的低反射率和超过99%的高吸光度，且厚度不足0.5毫米。此外，最新超薄膜还具备柔软、耐用等性能，即使在折叠和展开数千次后也能保持形状，非常适用于可卷曲手机和可穿戴设备等领域。

此次研究通过改变铁氧体的晶体结构，合成出了一种具有选择性吸收电磁波的磁性材料。在此基础上，这种超薄聚合物复合膜背面加入了导电图案，以控制电磁波的传播。通过巧妙地调整导电图案形状，超薄膜能够显著减少特定频率下的电磁波反射。

此外，超薄膜背面还应用了高屏蔽性能的碳纳米管膜，以进一步增强材料的电磁波屏蔽能力。（记者刘霞）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部