原标题：可吸收多频段电磁波超薄膜研制成功

韩国材料科学研究所科学家研制出一款复合材料超薄膜。这款材料能够吸收99%以上来自5G、6G、WiFi以及自动驾驶车载雷达等不同频段的电磁波，有望提升无线通信的可靠性。相关论文发表于新一期《先进功能材料》杂志。

电子元件发出的电磁波会导致附近其他电子设备性能下降。为防止这种情况发生，电磁屏蔽材料应运而生。传统电磁屏蔽材料大多采用反射方式，能反射90%以上的电磁波，实际吸光度只有10%左右。而拥有较高吸光度的材料，往往只能吸收单个频带内的电磁波。

为打破这一困境，研究团队开发出这款复合材料。它在3个不同频带内均展现出小于1%的低反射率和超过99%的高吸光度，且厚度不足0.5毫米。此外，最新超薄膜还具备柔软、耐用等性能，即使在折叠和展开数千次后也能保持形状，非常适用于可卷曲手机和可穿戴设备等领域。

此次研究通过改变铁氧体的晶体结构，合成出了一种具有选择性吸收电磁波的磁性材料。在此基础上，这种超薄聚合物复合膜背面加入了导电图案，以控制电磁波的传播。通过巧妙地调整导电图案形状，超薄膜能够显著减少特定频率下的电磁波反射。

此外，超薄膜背面还应用了高屏蔽性能的碳纳米管膜，以进一步增强材料的电磁波屏蔽能力。（记者刘霞）

(责编：李昉、李依环)