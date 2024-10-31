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广东清远高新区：让创新英才扎根

2024年10月31日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：清远高新区：让创新英才扎根

10月中旬，“博采众长共创未来”2024年清远高新区博士、博士后沙龙活动在华南863科技创新园举行。该活动旨在搭建学术交流、经验分享、技术合作的平台，进一步聚智凝力，扎实推进清远高新区高质量发展。

“我们深切感受到清远高新区对高层次人才的关怀与重视，以及对高层次人才创新创业的大力支持。”广东德恒龙焱能源科技有限公司总经理、博士潘尚鹏告诉科技日报记者，良好的创新氛围和营商环境能更好地让人才扎根，全身心地投入到科研事业中。

筑巢引凤，博士后纷纷落户

今年是曾素梅来到清远高新区工作的第四个年头。

2020年，曾素梅被清远高新区的科研环境、平台以及人才政策吸引，来到清远高新区博士后科研工作站开展博士后研究，研究课题是脂质药物递送制剂的研究开发。在自身努力和多方力量的支持下，她在随后的两年时间里顺利完成研究工作并出站。

“这里环境优美、生活便利，幸福指数很高，很适合我和我的家庭。”曾素梅说，完成博士后研究工作后，她选择继续留在清远高新区工作，先后担任广东嘉博制药有限公司项目经理和制剂部副经理。

如今，她专注脂质体、乳剂、纳米混悬剂、胶束等新型注射给药系统研究开发，承担和参与了多个科研项目。“未来，我希望把科研成果进行转化并让它们在清远高新区开花结果。”曾素梅透露，她的目标是突破技术壁垒，研发具有高临床价值的创新药，降低患者医疗负担。

目前，清远高新区已建立博士后科研工作站4家、博士后创新实践基地2家、博士工作站22家。清远高新区管委会博士后科研工作站累计下设10家企业分站，共招收博士后人员13人。

清远高新区党工委委员、两委办主任李振兴介绍，清远高新区一直持续开展博士、博士后沙龙活动，通过汇聚各行各业专家学者和优秀博士，促进高层次人才之间的交流互动，共同探讨科技前沿问题，分享科研心得，进一步推动清远高新区形成良好学术氛围和创新环境。

乘政策“东风”，开人才“快船”

近年来，清远高新区不断完善人才服务管理机制，出台《清远高新区博士后科研工作站管理暂行办法》《清远高新区加强新时代人才工作的若干措施》等人才政策，不断加强人才服务。

比如，清远高新区2020年出台了《清远高新区激励优秀青年人才创业就业试行办法》，每年设立5000万元的人才发展专项资金，围绕购房补贴、生活补助、技术技能人才扶持、学历教育补贴、落实就业扶持、自主创业补贴、购买首套住房金融扶持等项目对优秀青年人才给予支持。

乘着政策“东风”，清远高新区诸多企业通过博士、博士后平台，联合省内外高校，引育了一批有能力、有成果的博士、博士后人才，取得了众多科研成果。

目前，清远高新区工作站人员累计开展博士后研究课题14项、发表学术论文32篇、获得发明专利授权11项、实用新型专利授权2项，2人获得博士后科学基金面上资金资助，1人获得国家自然科学基金青年基金项目资助。

清远高新区还与中山大学、华南师范大学、华南理工大学、西安交通大学等高校院所合作，打造了多个科研平台和创新载体，以及一批具有核心竞争力的企业和创新团队。截至今年7月底，清远高新区拥有800多家企业，其中规上企业超过180家。

“清远高新区坚持以人才驱动科技创新，为推动高质量发展蓄势赋能。”李振兴说，园区将不断完善人才引育留用服务工作机制，为科技创新、产业升级提供强有力的人才支撑，进一步激发高质量发展新动能。（记者 龙跃梅）

(责编：李昉、李依环)

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