人民网北京10月30日电 （记者孙竞）近日，中国政法大学贯彻落实全国教育大会精神学习报告会暨“学思享”大讲堂第十讲在学院路校区开讲。“人民教育家”国家荣誉称号获得者、中国政法大学终身教授张晋藩进行专题讲授。

张晋藩回忆了在人生道路上对自己产生深刻影响的三位师长以及自己与学生共同经历的难忘往事。他表示，良好的师生关系对于做好教书育人工作有十分重要的意义。

“古往今来，人才都是富国之本、兴邦大计。教师在立德树人、培养堪当大任的时代新人方面承担着不容忽视的责任。”张晋藩认为，立德树人之要者在于爱国，教育的重点就在于把爱我中华、建设社会主义强国的种子埋入每个学生的心灵深处，为强国建设、民族复兴培养造就人才。

谈到法律史学研究的改革之路，张晋藩说，要在全方位了解历史兴衰的基础上通古今之变，在历史中寻找到现实需求的借鉴。

中国政法大学法学院院长雷磊表示，当下的中国法律文化研究应当以家国情怀和爱国之心作为基础，坚持时代和问题导向，将中华优秀法律文化之根、马克思主义法学原理之道与西方有益的法学思想之气相结合。

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