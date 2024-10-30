中南财经政法大学党委书记 侯振发

加快建设教育强国，是党中央作出的重大战略决策。强教必先强师。中国特有的教育家精神赋予了新时代人民教师崇高使命，为新时代教师队伍建设指明了前进方向，提供了根本遵循。中南财经政法大学作为一所由党创办、具有红色基因的人文社科类大学，通过以“淳风·雅德·颂教”为主要内容的“风雅颂”教师思想政治和师德师风制度文化体系建设，积极推动教育家精神转化为具体行动，努力建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍，落实好立德树人根本任务，在加快教育强国建设中彰显红色大学的使命与担当。

一是淳化师风，强化思想沁润推动入心见行。教育家精神对教师素养和师德师风提出了新的高线要求，高校必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强对教师理想信念的塑造和提升，帮助教师群体实现自我净化、自我完善、自我提高，进一步坚定“心有大我、至诚报国”的理想信念，践行“胸怀天下，以文化人”的弘道追求。

大力弘扬教育家精神，重在“内化于心”。中国特有的教育家精神为建设中国特色世界一流大学提供了重要遵循、注入了强大精神动力。学校积极做好教育家精神的学习宣传阐释，纳入“第一议题”，党委带头学；在全媒体平台刊登学习资料，推出“躬耕教坛 强国有我”系列专栏，多维供给学；充分发挥人文社科类大学优势，鼓励专家学者深入阐释教育家精神的内涵意蕴，专家辅导学；列入主题党日、教研活动、岗前培训等，全员覆盖学；开展大学习、大讨论活动，广泛深入学，以浓厚的学习氛围促进师德师风提升。

大力弘扬教育家精神，贵在“外化于行”。教育要同国家之命运、民族之前途紧密联系起来。学校“学”“研”“传”“行”“创”相结合，积极引导广大教师厚植教育情怀，积极服务国家战略和地方发展。近年来，学校一大批学者，立足国家重大战略需求，心系国家事，肩扛国家责，在服务经济社会发展、涉外法治人才培养、国际组织职能发挥、对外文化交流等领域做出积极贡献，把“爱国心、强国志、报国行”写在祖国大地上。

二是雅正师德，强化制度赋能优化育人资源。学校坚持把教育家精神培育体现在具体业务中，同谋划、同部署、同推进，通过完善制度机制，激励保障广大教师陶冶“言为士则、行为世范”的道德情操，秉持锤炼“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度。

制度导德，坚守教书育人本分。新时代一流大学的内涵式建设，必须深刻把握教师发展规律和人才培养规律，完善现代高校教师管理制度，改革教师评价标准，引导教师更好履行教书育人职责。学校坚持加强党的领导，落实党委定期研判制度，强化顶层设计，按照“三实四深六强双促”的建设举措，完善师德建设责任机制、落实机制、管控机制。发挥教育评价“指挥棒”作用，坚持“破五唯”“立新标”并举，构建中南大特色的人文社科类教师评价体系，坚持师德师风第一标准，突出教育教学实绩，落实师德典型优先；完善“四位一体”教学过程评价体系，激发潜心育人的内生动力，传承学校先贤“板凳能坐十年冷”的治学精神。

深谋融合，坚守立德树人初心。办好社会主义大学必须坚定正确的政治方向，用知识体系教、价值体系育、创新体系引，促进专业知识教育与思想政治教育相结合。学校推动教育家精神涵养、师德师风建设与教育教学深度融通，把教师“第一资源”转化为育德育人“第一动力”。坚持“启智润心”，持续将党的二十大精神融入教育教学，深入贯彻落实“时代新人铸魂工程”“‘大思政课’建设工程”，聚焦课程思政，搭建多样化的教师教学交流研讨平台，鼓励教师及团队围绕新文科建设等开展深融通“互联网+”“专业特色+”课程思政探索，加强数字化教师思政教育课程资源建设，推动课程思政优质资源共建共享。目前学校使用智慧教学工具教师累计838人，覆盖学生4万余人次，教学能力和课堂教学质量显著提升。

三是颂扬师教，弘扬师道精神营造良好生态。教育是“仁而爱人”的事业。树立师德典型，大力弘扬尊师重教的优良传统，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感，必将更好激励他们厚植“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心，激发“启智润心、因材施教”的育人智慧，以大爱大智点亮学子梦想、托举民族未来。

以尊养德，弘扬师道文化。大学文化塑造大学的精气神，决定着大学前行的步伐，更是涵养教育家精神的重要源泉。学校深入挖掘优秀教师的学术经历、治学方法、育人经验，编写出版《学者学术人生系列丛书》，利用全媒体传播矩阵讲好“希贤好故事”师德篇，传承弘扬严谨治学、经世致用的品格，树立标杆、激励后学。通过“教书育人奖”“公道美品德行奖”等，健全教师荣誉制度，不断营造贵师重傅的浓厚文化氛围。加强关心关爱，不断提升全校教师的获得感和满意度，积极营造培育“教育家”的良好环境，保障教师当好“引路人”、争做”大先生”。

青蓝相继，传承师德师风。教育家精神最终体现在一批又一批饱含教育情怀的学者身上。只有一批批优秀的教师用心、用情、用力、用智地开展工作，才能形成学校教育教学、学科建设和人才培养的蓬勃发展态势。学校坚持高线引领，发挥“黄大年式教师团队”“楚天园丁”“银龄教师”等先进典型的辐射带动效应，通过“‘一对一’教学技能指导”“初任教师导师制”等，让资深教授带领青年教师过好“师德关”“教学关”“科研关”，实现教育家精神精准供给，引导广大教师把教育家精神作为共同价值追求，高质量落实立德树人根本任务。

(责编：李昉、熊旭)