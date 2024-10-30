人民网北京10月30日电 （记者李昉）近日，2024秋季留学英才招聘会暨国家留学人才就业服务平台（北京专场）活动举办。活动旨在为留学人员与用人单位搭建双向选择平台，促进留学人才高质量就业。

据了解，本次活动的参展单位包括北京大学、清华大学、中国农业大学等高等院校，中国科学院、中国社科院下属各研究所，以及多家中央企业、金融机构等，为广大留学人才提供了万余个优质岗位。

在宣讲专区，留学服务业务宣讲为学子解答回国就业困惑，用人单位引才宣讲吸引留学人才踊跃报名；在高端人才洽谈区，用人单位和留学人才深入沟通，不断达成就业意向；在人力资源测评专区，百余名留学人才享受了简历评估、线上综合心理测评、智能心理筛查等专业服务，得到科学、客观的就业导向评价。

此外，“聚集高层次人才引进，助推高质量事业发展”专题座谈会同期举行。来自科研院所、中央企业、多地人才工作部门的相关负责人，就本单位引进海外高层次人才的现状、经验、存在问题进行深入交流。

据悉，2012年以来，教育部留学服务中心连续举办了21届留学英才招聘会，累计吸引全国范围内1万多家单位参展，提供招聘岗位20余万个，为20余万名留学人才提供了优质招聘服务。

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