刘彦蕊

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑，三者是一个有机整体，相互作用、相互促进。习近平总书记指出：“建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性，要把三者有机结合起来、一体统筹推进，形成推动高质量发展的倍增效应”“要按照发展新质生产力要求，畅通教育、科技、人才的良性循环”。党的二十届三中全会《决定》提出：“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”。这为我们加快建设教育强国、科技强国、人才强国指明了前进方向。我们要深刻认识畅通教育、科技、人才良性循环的重要意义和深刻内涵，坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，完善科教协同育人机制，努力构建支持全面创新体制机制。

当今时代，科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。科技创新靠人才，人才培养靠教育。教育是国之大计、党之大计，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，以教育之强成就人才之强，能够为科技创新提供源源不断的人才支撑。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，加强科技创新既需要通过教育事业输送优秀人才，又能够推动教育领域改革和发展，也是推动人才培养的重要动力。人是生产力中最活跃的因素，创新驱动实质上是人才驱动，进一步发挥人才优势、促进人的全面发展，才能更好把我国的教育优势、科技创新优势转化为发展优势、竞争优势。教育、科技、人才内在一致、相互支撑。

当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈。我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，加快发展新质生产力，塑造发展新动能新优势。只有增强系统观念，把教育、科技、人才三者有机结合起来、一体统筹推进，深化教育科技人才体制机制一体改革，才能走出一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的发展道路，形成推动高质量发展的倍增效应。

畅通教育、科技、人才的良性循环，要深化教育综合改革，分类推进高校改革，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式，超常布局急需学科专业；完善高校科技创新机制，提高成果转化效能；等等。要深化科技体制改革，加强国家战略科技力量建设，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局；改进科技计划管理，强化基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局；强化企业科技创新主体地位，允许科研类事业单位实行比一般事业单位更灵活的管理制度；等等。要深化人才发展体制机制改革，加快建设国家战略人才力量，强化人才激励机制；完善青年创新人才发现、选拔、培养机制；完善海外引进人才支持保障机制；等等。统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，必须坚持系统观念，加强顶层设计，把教育、科技、人才领域的改革贯通起来，推动改革系统集成、相辅相成，增强改革的系统性、整体性、协同性。

（作者单位：北京市科学技术研究院）

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 09 版）

(责编：李昉、李依环)