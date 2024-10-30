安保系统智能可靠、物业服务细致贴心、生活配套设施成熟完善……在重庆市渝北区青年人才成长驿站（简称“青年人才驿站”），处处彰显着城市对青年人才生活细致入微的关心。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。渝北区认真践行青年优先发展理念，以青年多样化、多层次的发展需求为引导，不断优化政策环境和社会环境，积极打造政策“特惠”、服务“特优”、平台“特设”的青年人才驿站，推动青年发展与城市发展同向而行、同频共振。

推出“特惠”政策

构筑青年人才聚集聚汇的高地

2019年，青年人才驿站在渝北区正式建成投用，2020年进行提档升级。目前，青年人才驿站在用公寓楼共计33层，总建筑面积2万多平方米，房间383套。

如今的青年人才驿站，餐厅水吧、会客厅、生活超市、健身房等具有多种服务功能的公共区域全面布局，满足青年会客、健身、休闲等多样化需求；独立物业、智能安保系统、全套家具和生活电器等服务和设施配备齐全，让青年可以拎包入住。

推出系列政策，让人才安心扎根发展。当前，渝北区将青年人才驿站建设、运营及服务费用纳入区财政人才工作专项资金，持续实施青年人才驿站住宿补贴“三免三减半”政策，对来渝北创业就业的相关专业在校生、毕业生，经确认后可提供最长3个月的免费住宿；对仍未就业或处于创业初期的毕业生，经确认后再给予最长3个月的住宿费半价补贴。2022年以来，驿站成功入住共计6163人次，其中享受到“三免三减半”政策福利的共计1123人次，政府补贴支出108.7万元。

此外，为进一步缓解青年就业压力，2023年，渝北区修订完善《渝北青年人才成长驿站管理办法（试行）》，扩大驿站服务覆盖面，除来渝北实习的在校大学生外，将“应届毕业生”扩大为“全日制普通高校毕业3年之内，来渝北创业或区内机关企事业单位就业的大学生”。

实施“特优”服务

形成青年人才成长发展的港湾

城市对青年更友好，青年在城市更有为。渝北区不断优化服务，简化入住青年人才驿站流程，用心用情用力帮助青年人才扎根渝北。针对国内青年人才，简化审批手续、优化审批流程，青年人才驿站通过“渝北人才”“渝北共青团”微信公众号提供线上信息发布、入住申请等服务，2023年以来，累计审核申请5000余人次；针对国外青年人才，依照《助推重庆内陆开放高地建设14项出入境政策措施》，联合重庆市公安局出入境管理局首次开通外国青年人才来渝实习签证审批绿色通道，派出工作专员到驿站为新加坡国立大学等高校实习生统一办理换发签证面签，为国外青年人才提供出入境便利。

人才所需、服务所向。为全面满足青年人才多样化、多层次的发展需求，渝北区青年人才驿站与重庆市内的重庆大学、西南大学、重庆交通大学等6所高校签订创业就业协议，与重庆市外的北京大学、香港恒生大学、新加坡国立大学等8所高校签订合作协议或达成合作意向，与中国·重庆人力资源服务产业园、智联、猎聘等多家专业人才资源平台签订青年人才驿站共建协议，帮助青年人才更好地扎根渝北、融入渝北，进一步推动青年发展型城市建设。

搭建“特设”平台

打造青年人才就业创业的舞台

建设青年发展型城市，为青年设置“加油站”。渝北区坚持用好活动平台，依托重庆国际人才交流大会、“临空英才”发布会等人才项目活动，吸引市内外高校优秀青年人才来到渝北。

同时，渝北区持续畅通合作平台，依托重庆仙桃国际大数据谷、重庆临空前沿科技城等平台，定期摸排相关企业青年人才需求情况，汇总形成渝北企业青年人才需求目录，及时通过合作的专业机构、高校发布企业岗位需求，有针对性地为企业引进优秀青年人才。累计通过驿站收集区内70余家企业用人需求900余项，帮助企业引进青年人才500余名。

为给青年人才提供更多元化的职业发展机会，渝北区还努力搭建培养平台，持续实施“未来企业家培养青锋计划”项目，为驿站连通“青创空间”，举办创业讲座、创业培训、创业路演等青创微培训等活动20余场次，通过政策咨询、项目推介、创业诊断等方式引导青年体验创业、感受创业、学习创业，帮助青年学习提升创业技能，激发青年创新创业的热情与潜力。

数据来源：共青团重庆市渝北区委员会

(责编：李昉、李依环)