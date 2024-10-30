聂爱霞 李小雨

唐龙参加第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛。

唐龙（右）和唐浩（左）参加马耳他第二届中小学生汉字书写大赛。

本文配图均由马耳他大学孔子学院提供

在日前举办的第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第四届“汉语桥”世界小学生中文秀的赛场上，有两位来自马耳他的选手——马蒂亚·达契洛（中文名为唐龙）和阿历山德罗·达契洛（中文名为唐浩）。他们是兄弟俩，受父亲基诺·达契洛（中文名为唐天武）的影响，爱上了中文。

“希望将来能到中国留学，为了这个梦想，我们愿意付出努力。”他们说。

爸爸喜欢《少林寺》

说起唐天武，当地不少人对他很是熟悉，因为他开办了旨在传播中国武术的龙龟武馆。

唐天武和中国的缘分来源于他年少时。那时，他看了一部中国电影——《少林寺》，被其中的中国功夫深深吸引，便萌生了学习中国武术的念头。唐天武是行动派，有了目标便想方设法去实现。他找到一名当地的武术师傅，开启了学习之路。

习武多年，唐天武在马耳他开办了自己的武术学校——龙龟武馆。但他有更远的目标——希望能更深入地了解和学习中国武术，还立志成为欧洲最厉害的中国武术老师。为了这个新的目标，唐天武决定前往中国拜师学艺。

经过慎重考虑，他选择了山东莱阳。在那里，唐天武不仅学习了各种拳法和刀法，还用心体会中国武术的理念。

“学习武术不仅能强身健体，还能实现内心的平和与自我提升，这是非常重要的。我希望将这种想法传递给更多的学生。”唐天武说。

热爱中华文化的唐天武从教学生一招一式到和学生交流互动，把对中国武术的理解融入到教学中，不仅得到了学生们的肯定，还形成了自己的教学特色。

俩孩子热心学中文

受唐天武的影响，他的两个儿子唐龙和唐浩也对中国和中文产生了浓厚兴趣。

2023年秋，马耳他武术学校与马耳他大学孔子学院合作，开设了中文课程。唐龙和唐浩参加该课程，也开始了系统化、体系化的中文学习。兄弟俩在课堂上，不仅学习语言，还了解许多中国的历史和文化。尤其是唐龙，从最初对汉字书写的畏惧，到后来在马耳他全国中学生汉字书写比赛中获得二等奖，进步很快。

说起这兄弟俩，孔院老师印象很深，他们不仅积极备考汉语水平考试，有时还暗暗较劲，看谁考的分数更高。

在2024年上半年汉语水平考试结束后，唐龙和唐浩神采飞扬地说：“考试的题目比我们平时做的卷子简单多了，我要努力学到更高级别。”

在学习中文的过程中，唐天武既是他们的启蒙老师，还是他们的支持者。他对两个儿子寄予厚望，希望他们能够通过学习和实践，为中马文化交流作贡献。他常常对孩子们说：“中国有句古话，‘读万卷书，行万里路’，只有亲自去看、去体验，才能真正感受这片土地的魅力。”

对唐龙和唐浩来说，今年最重要的事是参加了2024年马耳他赛区“汉语桥”大赛的海外预选赛，分别取得了中学和小学组第一名的好成绩。“我以前只能听爸爸和哥哥讲他们在中国的经历，现在我凭自己的努力也能去中国了！”唐浩说。

希望到中国读大学

随着中文水平的提升，唐浩梦想着有一天能够踏上中国的土地，“去中国”也成了他的愿望。

在今年备赛“汉语桥”比赛的过程中，曾经去过北京的唐龙说北京是一座完全超乎他想象的城市，他还想吃美味的糖葫芦；唐浩则想去更多的地方旅行，去探索、了解当地的历史文化。让他们欣慰的是，经过一轮轮比拼，都获得了赴中国参加“汉语桥”比赛的机会。

他们的妈妈玛丽亚·达契洛一直鼓励他们学习中文和武术，自己也通过相关线上软件学习中文，为的是陪孩子们到中国参赛时能用中文进行简单交流。“我们想登上壮观巍峨的长城，想品尝地道的北京烤鸭，还想看可爱的大熊猫。”唐浩说。

今年10月，兄弟俩的愿望成真——到中国分别参加第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第四届“汉语桥”世界小学生中文秀。在赛场上，他们展示中文才华、感受中华文化的魅力，还结识了来自世界各地的朋友。

虽然在赛场上没有走到最后，但这次比赛对兄弟俩意义重大，不仅是对他们多年学习和热爱的一次回报，还坚定了他们未来继续学习中文的信心。说到未来，他们希望能到中国读大学。

“我喜欢学习中文，因为可以让我了解不同的文化。只有了解，才能促进理解。”唐龙说。

学好中文，了解中华文化，将来为中马文化交流作贡献，是唐天武对孩子们的期望。为了这个目标，一家人共同努力。从武术到中文，他们的中国情缘还将延续。

（作者分别为马耳他大学孔子学院中方院长、马耳他大学孔子学院中文志愿者教师）

(责编：李昉、李依环)