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在马达加斯加筑起“中文之巢”

陈子琳
2024年10月30日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　学生们自制的“中文名字”立牌。
　　作者供图

　　2023年11月，我们一行人来到马达加斯加，在小鸟窝学校孔子课堂筑起了“中文之巢”。

　　起中文名

　　我在小鸟窝学校孔子课堂负责中文词汇教学，学生多为10岁左右。我展示着手中的闪卡，正面是汉字、汉语拼音和图片，反面是法语。我举起闪卡正面，结合着四声声调的手势对每一个字的发音进行示范，学生们则用略带生涩的语调，努力地模仿着，有时个别学生还会发出奇怪的音调，引起班上一片欢笑。当我举起闪卡反面时，学生们则更加神气起来，摇身一变成了我的法语老师，他们担心我听不清楚，一个个扯着嗓门大声读着，我也像是他们的学生，努力配合着，认真地跟读。

　　这样的场景是我负责的中文课堂上的常态，也让我和学生的关系越来越近。与学生们熟悉后，为了更好地记住他们，也为了让学生更好地融入到中文教学中，我从《诗经》和《楚辞》里挑选充满诗意且富有寓意的字词，作为学生的中文名。起中文名不仅要选与学生性格和气质相符的，还要兼顾与他们的马达加斯加语名字发音相近。当我边读出他们的中文名，边将印有他们中文名、汉语拼音以及法语寓意的纸条递给他们时，他们十分开心，也让我很有成就感。

　　在我眼中，这间教室不仅是知识的海洋，更是情感的交流场所。最开心、最有成就感的事莫过于下课铃声一响，一群学生从座位上跑过来排队拥抱你。我与学生们之间建立起的深厚情谊以及信任理解，让我们共同成长，共同前行，这是一段美好而珍贵的教学时光。

　　激情足球

　　在马达加斯加的街头巷尾或田野，常会有一群孩子聚在一起，展开一场街头足球比赛。足球在他们之间来回滚动，孩子们的动作敏捷而灵活，街头上回荡着他们热情的呐喊声和欢笑声，仿佛是这座城市的音符。在这个热情而充满生机的岛国，街头足球不仅是一种运动，更是一种生活的态度。在学校，足球同样最受欢迎。下课铃声一响，就会有一群男生“呲溜”一下飞奔出教室，在旋转木马与滑滑梯之间的一小片空地上踢起足球。

　　有一天，我突然接到通知，星期五不上课，原因是学生自发组织了一场足球比赛。这是一场怎样的足球赛？好奇心让我迫切期待星期五赶快到来。

　　比赛是在一个朴素的足球场，没有排列整齐的观众席座椅，也没有厚实的草坪当球场。日常严厉的教导主任担任起足球比赛的总指挥，负责诸多事宜，大到场地安排调度、小到比赛双方场次安排。

　　比赛从上午8点半一直持续到下午5点半。球场外，啦啦队的欢呼声穿透了整个球场。

　　我静静地观看着每场比赛，心中默默地为自己班级的学生加油助威。看着这些孩子们的努力和拼搏，深深被他们的热情所感染。

　　作为一名语言和文化的“筑巢人”，我感到无比的幸福和满足。每一次与学生的交流都是一次心灵的碰撞，希望学生们能在“小鸟窝”里茁壮成长，飞向更美好的未来。

　　（作者系马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院下设教学点“小鸟窝学校孔子课堂”中文志愿者教师）

(责编：李昉、李依环)

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