日前，第四届“汉语桥”世界小学生中文秀总决赛在天津举行，来自英国的选手尤子君赢得全球总冠军。

今年，有来自59个国家的68名小选手怀揣着对中文的喜爱与对中国文化的向往，来华参加了本届“汉语桥”世界小学生中文秀。比赛期间，小选手们进学校，深度体验中国校园多彩课程；进家庭，沉浸体会中国家庭生活氛围；游海河，亲身领略中国城市发展崭新面貌。

通过过桥赛及丰富多彩的文化体验活动，选手们开阔视野、增长知识、结交伙伴、增进友谊，加深了对中国的认识与理解，也增进了对中华文化的热爱。

“我学到了中国人最喜欢的颜色是红色，红色就代表幸福、幸运和开心……”第三个环节中，尤子君流畅的中文即兴发言赢得了现场观众的掌声和喝彩。

经过比拼，尤子君夺得全球总冠军，获得“中文未来星”称号。同时，尤子君和马来西亚选手曾愉玹、喀麦隆选手明兰、美国选手方平山、新西兰选手沙慕诺分别以优异成绩夺得五大洲冠军，获得“汉语小使者”称号。

据介绍，“汉语桥”世界小学生中文秀自推出以来，一直致力于为世界各国学习中文的小学生提供一个展示中文水平的舞台，激发他们学习中文的兴趣和动力，为持续学习中文打下良好基础。

10月28日，第十七届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛在天津举行，老挝选手梁享英获得全球总冠军。

（钟 文）

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