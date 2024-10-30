原标题：润物无声，戏剧为美育赋能

戏剧作为融合美术、音乐、舞蹈等诸多艺术形式的表演艺术，在美育方面具有先天优势。以校园戏剧为代表的校园美育活动在全国各地开展，折射出新时代背景下，戏剧、美育和社会发展的新关系。

校园戏剧是发生在校园中的舞台戏剧活动，是运用戏剧（戏曲）的元素或形式，通过创作、排练、演出及多种活动形式，在带领学生感受戏剧（戏曲）艺术魅力的同时，将情感价值观以及相关教学内容传递给学生，培养学生健全的人格和综合素质。

2020年，《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》颁布，对学校美育的性质、功能、目标作了系统阐述，并对学校美育工作作了全面部署。2022年，《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》发布，戏剧、舞蹈、影视被正式纳入其中。相关政策的陆续出台和落地不断助推校园戏剧的发展。

发展至今，校园戏剧已经成为校园文化的重要组成部分，丰富了师生的校园生活。学生们共同参与戏剧（戏曲）的创作、排练、演出，在感受美的过程中，增强了凝聚力和合作意识。此外，校园文化相关话题往往也是校园戏剧剧目创演的重要内容。通过戏剧这一形式，我们所倡导的健康、积极向上的校园文化理念被师生更真切、生动地感受到。在强调“人人有戏”的今天，越来越多的师生关注并参与校园戏剧活动，提升了校园文化的活力和创新性。

校园是传承传播中华优秀传统文化、弘扬时代精神的主阵地之一。从台前到幕后，校园戏剧活动开展的每一个环节，都对学生的思想、价值观念产生潜移默化的影响。作为校园美育的重要组成形式，校园戏剧让学生在美的教育中感受中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，坚定文化自信，培养其责任感和使命感。在今天，无论是传统经典剧目的排演，还是原创戏剧作品，越来越多的校园戏剧活动都强调立足于本民族的文化土壤，把家国情怀、文化传承、民族大义融入其中。与戏剧相关的课堂和剧场都已成为思政教育的重要阵地。

校园戏剧是推动实现美育教育的重要方式。从知识的链接来说，戏剧既可以是一个完整的表现形式，也可以通过“戏剧+”的形式，将艺术、科学、人文相结合，以融合思维来实现戏剧美育和跨学科学习的融合，增强学生的获得感。从能力素养培养来说，通过戏剧创作和表演，学生不仅可以提升艺术审美和多样化的艺术表达能力，还能锻炼组织能力、人际交往能力和批判性思维，更加全面地认识社会。在大中小学的不同阶段，校园戏剧活动以多种形式，激发学生创新思维，赋能校园文化活力提升。

在校园戏剧活动越来越受到重视的同时，还需要推动从政府到行业，从社会、家庭到校园多方面参与主体共识的达成。在此基础上，进一步推动相关美育意识在全社会范围内的普及。建设时时、处处、人人的美育育人环境，需要我们更加深刻地认识戏剧与校园生活的关系、戏剧与青少年成长的关系。近年来，包括中央戏剧学院、中国戏曲学院等在内的艺术院校陆续开设相关的戏剧（戏曲）教育专业，培养面向青少年开展戏剧（戏曲）教育活动的师资，很多文艺院团也在积极和学校对接，通过“文教结合”的形式支持校园戏剧的发展、壮大。校际之间、学校与社会之间校园戏剧活动的交流平台和机制也在不断完善，相关的教材建设也取得了进展。

从学校美育活动的高质量发展来看，实践层面还有一些需要完善的地方：如何进一步强化包括校园戏剧在内的美育活动的顶层设计，形成稳定、可持续的机制保障；如何结合社会主义核心价值观和多元育人目标，持续推动相关的教师、教材、教法的建设；如何依托不同地区文化、教育资源特点，有针对性地开展特色戏剧活动；如何以开放创新的思维，推动“戏剧+”融合式课程和活动模式创新；校园戏剧及相关美育活动的评估评价标准，如何完善和实施；在数字化转型的时代，技术和校园戏剧结合的可能性有多少。这些问题有的已经在相关政策文件中提出，需要我们在实践中探索系统科学的落实方案。

（作者：胡 娜，系中国戏曲学院艺术管理与文化交流系副教授）

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