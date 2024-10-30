原标题：校园小场地扩展育人大空间

“到我们比赛了！今天这场，一定要拿下！”

下课铃声一响，重庆市南岸区珊瑚鲁能小学4年级11班的学生郭雅卿和足球队的同学们奔向足球教室。赢得今天这场比赛，对全队升入更高一级的校园“甲级联赛”至关重要。为此，大家都士气高涨。

短短15分钟的课间，篮球投球比赛正酣，网球击靶紧张跌宕，轮滑竞速扣人心弦……这些运动都是在校园小场地进行的。

珊瑚鲁能小学校党支部书记、校长刘君介绍，在建校之初，学校只有一块普通田径场，运动场所严重不足。为了让每个孩子都动起来，学校从低利用率的小场地破题，通过合理规划和更新升级，在以往被忽视的校园边角地搭建了小型运动器材，只要人行之处，都设计成学生运动场地。

目前，珊瑚鲁能小学仅足球一项就有标准、沙滩、迷你、笼式等不同规格的球场近30个。利用边地、拐角、墙面等空间，学校还架设不同规格的篮球架近100个。即便是入校步道，也通过加装智慧体育设备被改造为50米往返跑的场地。

“踢两下、跳一跳……只要动起来就好了。”刘君动员孩子们加入学生管理团队，与老师一起组织课间比赛，在小场地、短时间的快速竞技中提升孩子们的运动兴趣。

“我们持续鼓励、支持各中小学校合理改造，充分利用校园空闲、碎片场地，开展特色‘五育’活动。”南岸区委教育工委书记、区教委主任李智介绍，南岸区鼓励各学校以小场地拓展“五育”育人空间，积极推动“人人都参与、人人都热爱、人人有特长”的教育理念实实在在地落地。

以国际象棋兴趣培育为特色的江南小学，利用校门口、小操场、休息区开发包含国际象棋元素的游戏与活动，在多功能大厅和训练室之外补充活动场域、营造文化氛围，为每位学生培植“走好每一步”的国际象棋技艺和为人处世品德。

南坪实验外国语小学在教学楼入口、班级走廊、楼道拐角打造小而精的“博物致知”博物馆系列主题展览，开设“一班一世界”艺术作品展示等陈设空间，帮助学生综合运用知识、展示学科成果的同时感受世界之美。

“多年来，以小场地激活‘教会、勤练、常赛’的运动氛围，利用碎片化时间、沉浸式空间中的教育内容滋养学生的综合素质，南岸区持续促进学生均衡发展并提升素质教育资源的覆盖面。目前，南岸区中小学生体质健康优良率达70%以上，每个学生都掌握了一两项艺术特长。”李智说。

（记者 黄汉鑫 张国圣）

(责编：李昉、李依环)