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教育部外指委2024年委员学术分享与教学研讨会在长沙举行

2024年10月29日10:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月29日电 （记者孙竞）近日，教育部基础教育外语教学指导专业委员会（以下简称外指委）2024年委员学术分享与教学研讨会在湖南长沙举行。外指委委员围绕“新课标背景下核心素养的落地”开展学术分享、教学观摩和现场点评。

外指委主任委员、北京师范大学教授王蔷指出，外指委积极开展基础外语教育改革的理论研究与现状调查，征集并推广多项基础外语教学优秀案例，为一线课堂教学改革提供经验与指导。她指出，每一节课都是师生共度的一段生命时光，教师们应不断提高课堂的生命质量，让学生学会用语言理解意义、表达意义，并用语言进行创作，将新课标的育人理念从纸上真正转化到实践中。

西安市第二十六中学杨筱冰、四川省教育科学研究院董洪丹、天津市教育科学研究院张宏丽、新疆维吾尔自治区教育科学研究院张鲲四位委员分别围绕“核心素养下英语课堂教学设计”“外语学科教学中加强爱国主义教育的四川实践”“对中小学外语教育作为我国外语教育基石的认识”“新课标背景下情境教学法在英语教学中的理论探究与实践应用”四个主题进行了学术分享。

在教学研讨环节，来自一线的三位教师分别进行了小学、初中和高中学段的课例展示，外指委专家从教学设计、教学实施、教学评价等方面点评各学段外语课堂教学情况，并针对教学中的不足提出具体改进建议。

据悉，本次会议由教育部基础教育外语教学指导专业委员会主办，湖南湘江新区管理委员会教育局、湖南湘江新区博才小学教育集团承办，外语教学与研究出版社、北京师范大学出版社、上海外语教育出版社共同协办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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