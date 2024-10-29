人民网北京10月29日电 （记者林露）近日，2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中职组教育与体育赛道婴幼儿保育小组开赛式在北京市求实职业学校举行。来自全国各地的69支代表队、460多名师生参赛，在为期两天的比赛中奋力拼搏，展现全国职教婴幼儿保育专业建设成果。

活动现场。北京市求实职业学校供图

据了解，婴幼儿保育小组（赛项）参赛团队围绕“技能水平、职业素养、应用价值、团队合作、创新创意”要素，自主设计参赛项目内容，在赛场模拟实际工作情景中，展示婴幼儿日常护理、健康监测、营养与喂养、疾病预防与应对、早期教育等方面的知识和技能。

北京市职业技术教育学会会长、世赛纪律监督委员会委员、赛区执委会副主任王福海在致辞中表示，北京市深化产教融合、校企合作，不断推进职业教育高质量发展，培养了大批高素质技术技能人才，为首都的经济社会发展提供有力的人才保障。

北京市求实职业学校校长吴少君表示，希望通过丰富的赛事内容和高水平的技能展示，激发更多青年学生对职业技能的兴趣和热爱，为国家培养和输送更多优秀的高技能婴幼儿保育人才。

活动现场，裁判代表和参赛选手代表分别宣誓，表示将严格遵守和执行比赛规程、规则，展现良好的竞技精神和道德风尚。

本次大赛由教育部牵头发起、联合多家部委和事业组织主办，北京市教育委员会、朝阳区教育委员会承办，北京市求实职业学校协办。

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