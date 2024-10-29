新华社北京10月29日电（记者申铖、胡旭）本专科生、研究生国家奖学金奖励名额翻倍，提高高中阶段国家助学金资助标准……我国将调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策，统筹考虑提标和扩面，让更多学生享受资助政策调整红利。

财政部、教育部、人力资源社会保障部10月29日对外发布通知，明确了上述政策安排。

具体来看，在高等教育阶段，增加高校国家奖学金名额，提高奖助学金标准。从2024年起，将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名，奖励标准由每生每年8000元提高到10000元。从2024年起，将研究生国家奖学金奖励名额由每年4.5万名增加到9万名。从2024年起，将本专科生国家励志奖学金奖励标准由每生每年5000元提高到6000元。从2024年秋季学期起，将本专科生国家助学金平均资助标准由每生每年3300元提高到3700元。从2025年起，提高中央高校研究生学业奖学金中央财政支持标准，其中，硕士生由每生每年8000元提高到10000元，博士生由每生每年10000元提高到12000元；各地可结合实际，完善地方财政对所属高校研究生学业奖学金的支持政策。

在高中教育阶段，提高高中阶段国家助学金资助标准，扩大中等职业学校国家助学金覆盖面。从2025年春季学期起，将普通高中国家助学金平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。从2025年春季学期起，将符合条件的中等职业学校全日制三年级在校学生纳入国家助学金资助范围，中等职业学校国家助学金平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。

三部门有关司局负责人表示，本次学生资助政策调整通过更大力度奖优助困、更多覆盖学生群体，将更加有效促进拔尖创新人才、急需紧缺人才培养，更好保障家庭经济困难学生安心学习、顺利完成学业，更加有效地促进教育公平。

据了解，本次政策调整所需资金，继续由中央财政和地方财政按照现行渠道和分担方式共同承担。三部门将督促各地统筹安排资金，及时下达预算，对资金使用和政策执行情况进行监督管理。

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