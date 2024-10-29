蒋 寅

《诗歌名物百例》：扬之水著；生活书店出版有限公司出版

从《诗经名物新证》到《古诗文名物新证》，从《终朝采蓝：古名物寻微》到《诗歌名物百例》（以下简称《百例》），扬之水一部接一部地拿出古典文学中所见名物研究专著，给学界带来一个又一个惊喜。我忝为同事多年，她每有新著问世都蒙惠赠，快读之余，我对她的工作也越来越了解，对她持之以恒的毅力更是越来越敬佩。

名物之学由来甚久，到中古时期已是经学的一个分支，自三国陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》到清代许馥田《学诗寡识》等，在《诗经》研究中自成一系。其他各种名物之学，随着谱录类书籍的兴起，到宋代也有很大的发展，既滋学问家考古博物之趣，也为诗词注释家所取资。随着近代以来的学科分化，属于自然科学的名物研究与人文学科渐行渐远，以致传统名物之学在当今人文学科内竟成了绝学。多年前就曾听扬之水说过，要写一本考释古典诗词中所见名物的专书，一直未见动静。今年初突然收到《百例》，欣喜之余倒也不觉得意外。作者隽永的文字，让这部基本属于考证之作的专著充满了小品文的清雅趣味。

《百例》考释了古典诗词中出现的166种名物，涉及器物名称360余种，可以说是一部图文并茂的古代器物辞典。这些名物并非随意择取，而是基于三个标准：一是辞书以及诗歌笺注未曾解释者；二是辞书及诗歌笺注虽释而有误者；三是有释而无图，因之仍不得其真确者。这就增强了全书内容的针对性和学术性，为阅读古典诗歌提供一定参考。器物以正式名称标目，正文说明器物使用、流行的年代，介绍其形制、材质和用途，在较短篇幅内，一种器物的来龙去脉了然呈现。数百字的考释，凝聚了30年的书卷涵泳和考索辨析之功，包含了许多知识。像闹蛾、鹦哥架、闹角儿这些名物，都是很新鲜的内容，看了作者的考释，实在是有益多闻。

有些看似寻常之物，其实也有很多奥妙。比如胡床是常见的名物，但恐怕很少人清楚，随着时间推移它不断生出各种别名，名与实的对应也在时风中不断变化。看到书中所配的图片，不禁让人感叹，物质文化的传承实在有着我们不曾料想的深远渊源。许多器物经历漫长的岁月更迭，或异物同名，或同物异称，名实之间都有了歧异。作者一一辨说，配以图证，可为读者解疑释惑，扫清理解的障碍。全书近500幅图片，多为精美的彩照，还有部分拓片和少量的钩摹示意图。为获得这些图片，作者多年来四处寻访、搜集、拍摄，走访了国内外众多博物馆和文物收藏机构。正是这丰富的阅历和大量珍贵资料，支撑起《百例》扎实的论述，同时让久久沉落在古典诗词中的古代器物重现了往昔光彩。

当今对古代器物的研究，在学术界和收藏界都不乏其人，以王世襄、孙机等先生为代表的前辈学者和收藏家留下了许多精彩著述。多年来，扬之水的名物研究跨历史和艺术两界，在考古和文学之间穿梭，实现文献考索和实物比勘的沟通。《百例》对于古典诗词阅读欣赏和研究有一定帮助。不过，阅读中也偶见可酌之处。比如第五十四种名物“内家新制”为宫中新式香品的共名，从全书体例来看，没有相似类目，似可调整。

相比通常的诗词研究和注释考证书籍，《百例》以文释图，以图证文，图文相映，还原许多熟悉名词的物质形态，由此赋予诗词文本以鲜活的生命，让那些消逝的历史情境在我们的眼前又活动起来。

（作者为华南师范大学文学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 20 版）

(责编：李依环、郝孟佳)