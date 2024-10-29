人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

感受中国诗词的力量（我和中国的故事）

（也门）奥巴迪·阿克拉姆·瓦特克·加莱布
2024年10月29日08:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

今年一月，加莱布在北京故宫游览留念。
作者供图

古老而神秘的中国，总是令人心驰神往。

我来自也门。儿时的我就盼着有朝一日能亲身领略中国的魅力，感受这里悠久的历史、灿烂的文明和壮美的景色。高中一毕业，我就迫不及待地收拾行囊，踏上了前往中国的求学之路，转眼6年过去，现在我正在读研。

我喜欢中国的诗词。来到中国，学习之余，我认识、了解并迷上了一位千年前的人物——杜甫。我的中国老师说，杜甫的诗以其深厚的人文情怀和浓郁的社会意蕴而闻名。我觉得，他的诗作就像一杯醇厚浓烈的老酒，喝上一口，令人回味无穷。“露从今夜白，月是故乡明”“烽火连三月，家书抵万金”“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”……这些经典诗句充满深情，句句都说到了我这个远方游子的心里。

因为喜欢杜甫的诗，我还特意去成都参观了杜甫草堂。走在朴素典雅的院落里，想象着当年诗人在竹林间悠闲散步，在草堂中奋笔疾书，在月夜里仰望星空，我真想穿越回去问问杜甫，是怎么写出“月是故乡明”这种令人瞬间泪目的诗句的。

我的家乡长期饱受战乱摧残，只有父母亲人都平安健康，我才能安心地在中国学习。每每收到家人的信息，“家书抵万金”便是我最真切的感受。我也一直梦想着学成归国后，把在中国学到的专业知识和发展经验都带回去，跟儿时的小伙伴们一起努力，为也门的发展建设贡献力量。

在中国，人们都待我很友好。我以前的邻居是一对老年夫妇，我总是叫他们爷爷奶奶，他们也待我如亲孙子一样充满关切。我总觉得他们一定会长命百岁，相依相伴到天荒地老。然而不久前，邻居奶奶告诉我，爷爷去世了。我一时接受不了，心情十分低落。夜幕降临，华灯初上，我静静地坐在宿舍里上网，开始下意识地搜索杜甫怀念逝者的诗句。我看到了《梦李白二首·其一》里的“死别已吞声，生别常恻恻”，也看到了《蜀相》里的“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”。这些诗句深深触动了我，让我释然了许多：自古以来，没人躲得过生老病死，一个人只要活得有意义、有人怀念就已经足够了。这些来自中国古代的诗句在1000多年后依旧能让一个26岁的也门青年产生深深共鸣。这让我相信，人类的情感总是相通的，只要我们用心去倾听彼此的内心世界，就能够实现真正的沟通和理解。

有位中国朋友曾问我，为什么这么喜欢中国的诗词？我认为：总有一些伟大的力量，让我们体会到世间的美好，让孤独的人感受到温暖，给绝望的人带来希望，使软弱的人变得勇敢。诗词，或许正是这样一种力量。虽然中国古诗词的字数不多，但词句优美、韵律和谐、意境深远，闪耀着智慧的光芒，激发着我们去思考和想象。每读一首好诗，都像在跟诗人进行一次灵魂对话，去赴一场穿越时空的心灵之约。

（作者为大连交通大学也门籍留学生）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部