本报记者 黄 超

“加急！连夜赶制一批工装。”

车间里，陈永祥接到一笔订单，量大、时间紧，他立刻拿起工具测量工件尺寸。一夜忙碌，产品如期交付。

陈永祥是歌尔公司的一名员工，毕业于山东科技职业学院，专业是机械制造与自动化。陈永祥入校时，山东潍坊市教育局、歌尔公司、学校联合实施“1+1+1”人才培养模式。在这种模式下，学生经过理论学习、技能实训、岗位实习，毕业后留在企业。

课程搬进车间，作业就是产品。“老师上课讲的都是实际案例。”陈永祥说，在校期间不仅学到了设备实操技能，也了解了岗位需求。

职业教育改革中，产教融合是培养高素质技术技能人才的内在要求。山东省教育厅等多部门联合出台产教融合激励政策，把降融资成本、减教育附加税、给办学用地、增信用资产等一整套“大礼包”，送到产教融合型企业手中。

根据规定，纳入产教融合型企业建设培育范围的试点企业，兴办职业教育的投资符合国家规定的，可按投资额30%的比例抵免企业当年应缴教育费附加和地方教育附加。截至目前，山东共减免相关教育费附加和地方教育附加超1.7亿元。

深化产教融合，吸引更多社会资源参与职业教育的混合所有制办学是职教办学模式改革的探索方向。但是，混合所有制办学面临“混”而不“合”的问题，如何解决？

在潍坊一座智慧农牧示范园，一群年轻的“工人”正在工作。示范园里，从饲料投放到粪污资源化利用，养殖流程实现了智能化管理。这些“工人”实际上是山东畜牧兽医职业学院的在校生。

为构建多元办学格局，山东省教育厅等多部门出台职业院校混合所有制办学政策。以山东畜牧兽医职业学院为例，公办学校负责建设智慧农牧示范园，提供人才和技术保障；引入社会资本，投入畜禽、资金、生产设备，负责管理运营，自负盈亏。

该院科技产业处负责人王加才认为，协同办学有了驱动，校企共治形成机制，实现多方受益：学生有机会进行实习实训，获得就业支持；学校方面可以确保国有资产保值增值；企业方面参与专业建设和人才培养，依靠学校科研力量，获得创新发展的技术服务。

目前，山东开展混合所有制办学的学校逾40所，拉动社会资本近百亿元，有助于学校解决职教资源、办学动力、人才培养水平等方面的问题。

“公办职校混合所有制办学，关键是引入优质资源，激发办学活力。同时要加强体制机制建设，确保法人治理结构、产权明晰、人事制度等方面得到有效保障。”山东省教育厅厅长李明表示。

改革奔着问题去。深化产教融合，探索混合所有制办学，山东职教改革以“合”破题，改革的系统性、整体性、协同性不断增强。

（何雪琪参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)