吉祥物球球 资料图片

主标识 资料图片

中华人民共和国第一届青少年三大球运动会（以下简称“全国首届青少年三大球运动会”）首场新闻发布会28日在京举行，会上发布了赛事的主标识、吉祥物和主题口号。全国首届青少年三大球运动会由国家体育总局、教育部主办，湖南省人民政府承办，将于11月20日至11月28日在湖南省长沙市、岳阳市举行。本次运动会设男女足、男女篮、男女排共6个组别。目前，赛事各项筹备工作基本就绪。

本次运动会的主标识，取足、篮、排三大球局部构成完整的赛事整体。由中心向外伸展的字母“Y”，形似张开双臂拥抱青春的青少年，彰显蓬勃向上的阳光活力。主标识整体呈球形，结合人形开放包容的姿态，体现赛事立足中国、放眼世界的高水准、高要求。

全国首届青少年三大球运动会的吉祥物球球，以主标识的橙、绿、蓝三种颜色为主色调，吉祥物头顶的花环对应湖南的芙蓉花，运动服上的波浪对应湖南的湘江水，寓意本次运动会以湘江水旁的长沙和岳阳为两大主赛场。吉祥物总体形象活泼青春、积极灵动，与本届青少年三大球运动会青春嘉年华的基调相呼应。

本次运动会的主题口号——“跃动青春，逐梦大球”，着力突出参加运动会的群体特征和竞赛项目特点。“跃动青春”，主要是通过三大球跳跃的运动表现形式展现朝气蓬勃、昂扬向上的青春气息；“逐梦大球”，则是与三大球振兴发展、实现体育强国梦相呼应。（记者 王东）

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